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crazycat21
Defense Post: Германия удвоит производство систем ПВО IRIS-T из-за возросшего спроса
Фирма Diehl намеревается с 2026 года выпускать по десять ЗРК ежегодно.

Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T. Изображение: Diehl Defence

Как сообщает профильный ресурс Defense Post, немецкая оборонная фирма Diehl заявила о своём намерении вдвое увеличить количество выпускаемых зенитно-ракетных комплексов IRIS-T. Причина в возросшем спросе на данный системы. Соответствующее заявление сделал генеральный директор Хельмут Раух в ходе своего выступление на берлинском авиасалоне ILA.

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Увеличение объёмов производства зенитно-ракетных комплексов запланировано на начало 2025 года. Кроме того, как заявил Раух, фирма Diehl намерена с 2026 года производить "не менее десяти систем IRIS-T ежегодно". Вероятно, когда говорится об увеличении объёмов производства с 2025 года, речь всё же идёт о зенитных ракетах IRIS-T для комплексов противовоздушной обороны [прим.].

Defense Post пишет, что уже второй раз за последние девять месяцев немецкая фирма заявляет об увеличении выпуска IRIS-T перед лицом "растущих угроз" со стороны России.

Серийное производство данных систем ведётся с 2005 года. IRIS-T – это зенитно-ракетный комплекс нового поколения, который позволяет перехватывать самолёты, вертолёты, различные беспилотники и крылатые ракеты. Это комплекс среднего радиуса действия с дальностью перехвата в 40 километров. Зенитные управляемые ракеты системы оснащены инфракрасными головками для точного наведения на цели. Комплекс имеет в своём составе радиолокационную станцию с фазированной антенной решёткой, которая обеспечивает круговой обзор воздушного пространства.

Система ПВО IRIS-T – это совместный продукт Германии, Греции, Норвегии, Италии, Испании и Швеции.

В 2022 году официальный Берлин передал Киеву два таких комплекса в качестве военной помощи. Ещё шесть таких систем были обещаны к поставке. Страны Североатлантического альянса также начали закупку зенитно-ракетных комплексов IRIS-T на фоне участившихся сообщений о якобы возможной "агрессии" со стороны России.

P.S. Примечательно, что немецкая система противовоздушной обороны до сих пор не стоит на вооружении... немецкой армии! Что касается намерений фирмы Diehl удвоить производство, а затем выпускать аж по десять комплексов в год, то в данном случае возникает резонный вопрос, а сколько немцы производят таких систем сейчас? Мало. И это отличный индикатор того, в каком состоянии находится военно-промышленный комплекс Германии.

#новости #армия #оружие #германия #пво #военные новости #iris-t
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