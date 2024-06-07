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crazycat21
Reuters: Германии необходимо ещё 75 000 военнослужащих для укрепления обороны НАТО
Немецкое издание заявило, что для реализации планов обороны альянса Германии потребуются новые корпуса, дивизии и бригады.

Немецкие военные. Фото: © Mindaugas Kulbis/AP

Информационное агентство Reuters со ссылкой на немецкое издание Spiegel сообщает, что Германии потребуется ещё как минимум 75000 тысяч военнослужащих для того, чтобы страна могла исполнить свои обязательства перед НАТО, поскольку альянс адаптирует свои планы обороны на фоне усиления России.

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Ещё в прошлом году, в ходе летнего саммита, главы стран Североатлантического альянса подписали новые планы обороны НАТО. Впервые после окончания холодной войны. В данных планах подробно расписано, как альянс будет реагировать в случае возможного "нападения" со стороны России. 

Подписание нового плана обороны является фундаментальным сдвигом в политике блока. На протяжении последних десятилетий в альянсе не видели необходимости в составлении подобных планов, поскольку НАТО вела небольшие войны в Афганистане и Ираке. Кроме того, организация не ощущала "экзистенциальной угрозы" со стороны постсоветской России.

Североатлантический альянс и военные стратеги государств блока занимались преобразованием принятых этих планов в конкретные требования. Они выявляли нехватку войск, оружия и другой техники, необходимой для защиты от возможного "нападения" России. По мнению высшего военного руководства Германии, оно якобы может произойти уже в 2029 году.

Согласно новым требованиям, бундесверу теперь может потребоваться ещё 75 000 военнослужащих. Новые солдаты необходимы для укомплектования новых корпусов, дивизий и бригад, которые необходимы для реализации планов обороны. 

Как пишет Reuters, немецкое издание Spigel ссылается на некие конфиденциальные документы, при этом не вдаваясь в подробности. Министерство обороны Германии комментариев по данному вопросу не дало.

В настоящее время численность бундесвера составляет 180 000 военнослужащих, что не соответствует целевому показателю в 200 000 военных и 80 000 человек гражданского персонала.

#новости #россия #политика #армия #нато #германия #геополитика #бундесвер
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