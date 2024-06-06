Канцлер Шольц решил поддержать европейского производителя боевых самолётов.

Истребители Eurofighter Typhoon ВВС Германии. Фото: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Немецкий канцлер Олаф Шольц, выступая на авиационно-космическом салоне ILA в Берлине, заявил о том, что власти Германии намерены заказать у концерна Airbus ещё 20 многофункциональных истребителей Eurofighter Typhoon. Об этом сообщило информационное агентство Reuters.

реклама

Объясняя необходимость такой покупки, Шольц заявил, что Германия стала тратить гораздо больше средств на оборону после того, как Россия начала Специальную военную операцию на сопредельной территории. Немецкий канцлер также сказал, что он намерен "твёрдо" поддерживать и расширять мощности по производству оружия.

"Вот почему мы закажем еще 20 самолетов Eurofighter до конца этой законодательной сессии – в дополнение к 38 самолетам, которые в настоящее время находятся в стадии производства", – заявил Шольц.

При этом глава правительства Германии добавил, что новый заказ "придаст уверенности" концерну Airbus и его поставщикам.

Как пишет Reuters, в настоящее время на вооружении германских ВВС уже находятся 138 самолётов Eurofighter Typhoon. Но немецкие военные хотят заменить свои устаревшие истребители-бомбардировщики Panavia Tornado на новые машины.

P.S. В сообщении зарубежного издания, вероятно, имеется некоторая неточность. Там говорится, что новые "Еврофайтеры" предназначены для замены устаревших "Торнадо". Это не верно. Первые не являются носителями ядерного оружия, зато вторые сертифицированы для доставки американских термоядерных бомб B61, хранящихся на территории Германии. И чтобы заменить эти носители, немецкие власти заказали у США истребители F-35 в количестве 35 единиц на сумму аж в 10 миллиардов долларов.

Что касается дополнительного заказа на два десятка самолётов Eurofighter Typhoon, то он предназначен исключительного для того, чтобы поддержать военное производство концерна Airbus "на плаву". Просто официальный Берлин, оказывающий весьма активную военную "помощь" Киеву, основательно подчистил свои запасы вооружения и техники, а затем с удивлением осознал, что оборонятся то нечем. Да и военно-промышленный комплекс страны находится в том состоянии, которое оставляет желать лучшего. Поэтом новый заказ – это попытка сохранить имеющееся военное производство.