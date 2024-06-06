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crazycat21
Defence24: Испания покупает новые системы ПВО взамен устаревших, которые были переданы Украине
Как оказалось, со средствами ПВО у Испании дела обстоят не самым лучшим образом.

ЗРК NASAMS. Фото из открытых источников

Норвежский оборонный концерн Kongsberg сообщил о том, что заключил с Министерством обороны Испании контракт на поставку новейших систем противовоздушной обороны NASAMS. Стоимость подписанного сторонами контракта составила 410 миллионов евро. Об этом пишет польский военно-аналитический ресурс Defence24.

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Как сообщает издание, подписанный контракт является следствием решения военного ведомства страны о необходимости усиления национальной ПВО. Заказанные системы NASAMS относятся к третьему поколению этих комплексов и, скорее всего, предназначены для замены поставленных Украине комплексов Spada 2000 и более древних  MIM-23 Hawk.

В настоящее время в распоряжении официального Мадрида имеются всего четыре батареи NASAMS. В составе каждой батареи по две пусковые установки, смонтированные на шасси грузовых автомобилей IVECO. Каждая ПУ имеет шесть ракет [прим.]. Закупка новых систем не только позволит восполнить пробел, образовавшийся после передачи зенитно-ракетных комплексов Украине, но и повысит возможности испанской ПВО по борьбе со средствами воздушного нападения.

NASAMS — зенитно-ракетный комплекс средней дальности производства американской компании Raytheon и норвежского концерна Kongsberg. Комплекс способен перехватывать воздушные цели, находящиеся на расстоянии примерно 25 км при использовании ракет AIM-120 AMRAAM. Дальность перехвата увеличивается до 40 км и более при использовании ракет AMRAAM-ER (в последней версии дальность поражения увеличена до 80 км). Оба варианта ракеты оснащены радиолокационной головкой самонаведения. Ракеты малой дальности AIM-9X Sidewinder с тепловым наведением также были интегрированы с NASAMS. Комплекс доступен в стационарном и мобильном вариантах.

P.S. Что-то с ПВО у испанцев совсем негусто. Если не брать в расчёт американские Patriot, всего восемь современных пусковых установок средней дальности. И вряд ли Мадрид купит больше двух батарей. Согласно открытым данным, стоимость каждого такого комплекса начинается от 200 миллионов евро. 

#новости #армия #оружие #ракеты #пво #военные новости #испания #nasams
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