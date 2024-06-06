Последний раз такие швейцарские лётчики отрабатывали в 1991 году.

Истребители F/A-18 швейцарских Военно-воздушных сил на автобане. Фото: Keystone / Peter Schneider

Агентство Reuters сообщило, что швейцарские Военно-воздушные силы провели довольно специфические учения, проверяя способность своих истребителей действовать с импровизированных аэродромов. Причиной этих учений названы "проблемы с безопасностью" в Европе.

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Как сообщается, истребители F/A-18 национальных ВВС в прямом эфире швейцарского телевидения совершили посадку на участок автомобильной магистрали A1 в сельской местности во франкоязычной части Швейцарии (запад страны). Посадка осуществлялась на участок дороги между городами Аванш и Пайерн.

Со слов Алена фон Бюрена, первого лётчика, посадившего на дорогу свой самолёт, всё прошло хорошо. Отмечено, что самолёты F/A-18 Hornet, стоящие на вооружении ВВС Швейцарии, изначально предназначены для полётов с палуб авианосцев.

Источник фото: point.md

На прошлой неделе власти Швейцарии заявили о том, что такие учения необходимы, поскольку вся авиация ВВС страны сосредоточена всего на трёх аэродромах в Пайерне, Майрингене и Эммене. Поэтому швейцарские самолёты очень уязвимы для дальнобойного оружия потенциального противника. Согласно заявлению правительства страны, чтобы снизить "риски от нападения с применением оружия дальнего действия", Вооружённые силы Швейцарии должны иметь возможность рассредоточения своих средств на запасных позициях.

Посадка на автомагистраль в нейтральной Швейцарии стала первой с далёкого 1991 года. До нынешнего времени такие тренировки больше не проводились.

P.S. Странно, и эти "нейтралы", похоже туда же, что и весь коллективный Запад. Не тренировались в посадках на авиационные участки автомобильных дорог (АУД) больше трёх десятков лет, а тут захотели. Зачем? Ведь у нейтральной Швейцарии вокруг одни друзья.