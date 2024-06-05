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crazycat21
Ракета-носитель с пилотируемой космической капсулой Starliner была запущена с космодрома во Флориде
После многих трудностей аппарат фирмы Boeing всё же повёз астронавтов на МКС.

Изображение: скриншот видео NASA

Похоже, что в американской авиационно-космической корпорации Boeing все немного выдохнули. Эту фирму в последнее время постоянно преследовали неприятности. Во-первых, постоянные технические проблемы с пассажирскими авиалайнерами, которые стали достоянием мировой общественности. Во-вторых, одна из космических программ, реализуемая совместно с NASA, откровенно "буксовала". Речь о пилотируемой капсуле CST-100 Starliner, предназначенной для доставки астронавтов на МКС. Капсула уже слетала к Международной космической станции в мае 2022 года и даже успешно с ней состыковалась. Но то был тестовый, испытательный полёт без экипажа. 

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А вот с первым пилотируемым полётом "Старлайнера" с двумя астронавтами на борту что-то с самого начала не задалось. Первоначально старт ракеты-носителя с космической капсулой должен был состояться в начале мая 2024 года. Затем он неоднократно переносился из-за ряда технических проблем. Основной названа утечка гелия. Этот газ необходим для создания давления топливу, питающему маневровые двигатели космического корабля. Без двигателей стыковка с МКС просто невозможна. Проблемы с утечкой были устранены. Но последний раз старт ракеты-носителя Atlas V был прерван уже во время обратного отсчёта из-за срабатывания защитной автоматики. Произошло это 1 июня. Оказались виноваты компьютеры.  

И вот свершилось! Агентство Reuters сообщило, что первый пилотируемый полёт космического корабля Starliner всё же состоялся.

Как говорится в публикации, в среду, 5 июня, двигатели ракеты-носителя Atlas V "с грохотом ожили в пылающих облаках выхлопных газов и водяных паров охлаждающей жидкости, когда космический корабль с ревом взлетел со стартовой площадки в солнечное небо над побережьем Флориды". Примерно через четыре минуты после старта произошло отделение первой ступени носителя. Затем космический корабль Starliner отделился от второй ступени и включил свои двигатели для выхода на околоземную орбиту. 

В четверг, 2 июня, космическая капсула, совершая "точные манёвры", должна состыковаться с МКС и доставить на её борт двух астронавтов – Барри Уилмора и Суниту Уильямс. Астронавты пробудут на станции около восьми суток, после чего на "Старлайнере" вернутся на Землю.

Как говорится в заявлении корпорации Boeing, опубликованном в социальных сетях, Starliner вышел на безопасную и стабильную орбиту и направляется на космическую станцию.

#новости #космос #nasa #мкс #boeing #starliner #астронавты #космический аппарат #cst-100 #atlas 5
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