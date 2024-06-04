В довесок к будущему так называемому "саммиту мира", который уже оказался провальным, Швейцария отказала Украине в выделении пакета помощи.

Фото: © AP Photo / Markus Schreiber

В настоящее время Зеленский продолжает искать для Украины западную помощь. Необходимо отметить, что порой небезуспешно. Во время своих недавних "гастролей" по Европе, предшествовавших визиту в Сингапур, Зеленский умудрился выпросить у властей Испании военную помощь на сумму 1 миллиард евро, ещё помощи на 126 миллионов евро пообещало правительство соседней Португалии, а Швеция так вообще расщедрилась на пакет "помощи" стоимостью 1,16 миллиарда евро.

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Однако не все европейцы оказались такими щедрыми. Стало известно, что Швейцария отказала Украине в выделении пакета помощи на 5,6 миллиарда долларов. Соответствующая информация была опубликована на сайте Совета Кантонов [Сенат, прим.] Швейцарской конфедерации.

Как уточняется в документе, речь шла о создании специального Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе, куда должны были быть направлены 15 миллиардов швейцарских франков. Данная сумма по нынешнему курсу эквивалентна 16,7 миллиарда долларов. Из общей суммы планировалось 11,1 миллиарда потратить на нужды швейцарской армии, ещё 5,6 миллиарда должны были достаться Украине. Финансирование предусматривалось до 2030 года.

Только в ходе голосования данный законопроект был отклонён.

"Совет кантонов в понедельник 28 голосами против 15 отклонил создание Фонда безопасности Швейцарии и мира в Европе. Армия должна была получить еще 10 миллиардов франков до 2030 года, а Украина –5 миллиардов, в порядке исключения", – говорится на сайте швейцарского парламента.

Своё решение Правительство и Сенат Швейцарии мотивировали тем, что эти расходы нельзя рассматривать как чрезвычайные.

Похоже, что кое-кто в Европе уже стал догадываться о бессмысленности дальнейшего финансирования Украины. Интересно, что Берн отказал Киеву в помощи совсем незадолго до так называемого "саммита мира", который организован по инициативе Зеленского и пройдёт в швейцарском Люцерне. Данное мероприятие тоже является бессмысленными, поскольку большинство государств, имеющих геополитический вес, проигнорировало его ввиду отсутствия там России.