Власти республики утверждают, что предприятие будет производить "десятки тысяч" снарядов в год.

Фото: © AFP 2024 / Axel Heimken

Министерство экономики Литвы и немецкий оборонный концерн Rheinmetall подписали соглашение о строительстве на территории республики завода по производству боеприпасов. Об этом проинформировало само литовское ведомство.

реклама

Аушрине Армонайте, министр экономики и инноваций прибалтийской республики, заявила, что приход в Литву немецкого оборонного концерна "стал важным шагом по обеспечению неотложных потребностей Литвы в сфере обороны и безопасности, обеспечению необходимыми боеприпасами".

Договор между сторонами был подписан после консультаций и переговоров, на которые потребовалось 10 месяцев. Инвестиции немецкой компании в совместный проект составят 180 миллионов долларов. На предприятии будет создано около 150 новых рабочих мест.

Завод будет выпускать 155-мм артиллерийские снаряды. Утверждается, что ежегодные темпы производства продукции составят "десятки тысяч" единиц.

P.S. Литовские власти могут праздновать "победу". Как же, ведущий европейский производитель вооружения пришёл к ним и решил построить на территории страны завод. Только появление нового предприятия вряд ли как-то отразится на экономике Литвы. Что такое полторы сотни рабочих мест? Ничего. Кроме того, основные дивиденды от предприятия получит как раз концерн Rheinmetall. Но Литве как-то надо продемонстрировать свою значимость для всего НАТО.

Что касается заявленных темпов производства в десятки тысяч снарядов в год, то "десятки тысяч" – это сколько? Двадцать тысяч, или, быть может, все семьдесят или восемьдесят? Всё равно мизер для всего Североатлантического альянса.