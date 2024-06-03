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crazycat21
Defense Post: Истребители F-35 ВВС США получат противокорабельные ракеты производства Норвегии
Американцы временно решили вооружить свои "невидимки" норвежскими изделиями.

Пуск противокорабельной ракеты JSM истребителем F-35. Изображение: Kongsberg

ВВС США заключили с норвежской фирмой Kongsberg Defense & Aerospace контракт на производство и поставку авиационных крылатых ракет крылатых ракет Joint Strike Missile (JSM). Стоимость соглашения составляет 141 миллиона долларов. Согласно условиям контракта, норвежская фирма должна передать вооружение до 31 августа 2026 года. Об этом сообщил профильный ресурс Defense Post.

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Контракт на первую производственную партию включает в с себя поставку самих ракет JSM, контейнеров [вероятно, транспортировочных] и испытательного оборудования. На эти цели в 2024 финансовом году будет потрачено 69 миллионов долларов. Количество закупаемых ракет не разглашается. Однако годом ранее была опубликована информация о том, что американские ВВС намереваются приобрести 268 норвежских авиационных ракет JSM в течение следующих пяти лет, из них 48 единиц – в 2024 году.

Норвежская фирма Kongsberg разработала JSM  в партнёрстве с американской оборонной корпорацией Raytheon. Это единственная западная авиационная противокорабельная ракета, которая по своим габаритам помещается во внутренниq отсек вооружения истребителей F-35A и F-35C. Первая модификация боевого самолёта пятого поколения стоит на вооружении ВВС, вторая (палубная) – на вооружении авиации ВМС США. Для выполнения ряда ударных задач истребители F-35 могут нести ракеты JSM и на узлах внешней подвески, но в этом случае снижается малозаметность самолётов. При размещении ракет во внутренних отсеках вооружения малозаметность истребителей сохраняется. Странно, что эксперты зарубежного ресурса ничего не сказали про вариант F-35B c укороченным взлётом и вертикальной посадкой, который стоит на вооружении Корпуса морской пехоты США. А ведь он тоже приспособлен нести такие ракеты [прим.].

Как сообщает Defense Post, норвежская противокорабельная ракета является временным решением до того момента, пока F-35 не получит на вооружение более крупную противокорабельную ракету дальнего действия AGM-158C (LRASM).

Основные характеристики JSM: дальность полёта – 563 километра, скорость полёта – 0,75 – 0,9 Маха, длина – 4 метра, масса – 407 килограммов, масса боевой части – 118 килограммов. Ракета имеет комбинированную головку самонаведения, состоящую из системы GPS, инерциальной системы и ИК-головки самонаведения. Последняя работает на конечном этапе траектории полёта для точного наведения на цель. Невосприимчивость пассивной ГСН к радиочастотным помехам повышает эффективность ракеты.

Отмечено, что Королевские ВВС Норвегии также интегрируют ракеты JSM в свои самолёты F-35. Аналогичные планы есть у Японии и Финляндии.

P.S. Примечательно, что планы у Финляндии есть, только самолётов пока нет. Официальный Хельсинки заказал 64 истребителя F-35 в 2021 году. Поставки начнутся лишь в 2026 году.

#новости #сша #техника #ракеты #истребители #военные новости #самолеты #боевая авиация #f-35 #норвегия
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