Два государства Корейского полуострова продолжают выяснять отношения специфическими методами.

Фото: © Yonhap

Информационно-аналитический ресурс Defence24 со ссылкой на агентство Yonhap сообщил, что Северная Корея (КНДР) направила через границу в Южную Корею более шестисот воздушных шаров с привязанными к ним мешками. В качестве наполнения мешков использован бытовой мусор.

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В заявлении Объединённого комитета начальников штабов Южной Кореи, говорится о том, что шары с привязанными мешками пересекли военную демаркационную линию между двумя странами 1 июня, в субботу. Часть шаров упала в Сеуле и на территории провинции Кёнгидо [самая густонаселённая провинция страны, Сеул находится в её центре, прим.]. В мешках обнаружены окурки, бумага и полиэтиленовые пакеты.

Южнокорейские военные посоветовали местным жителям не приближаться и к обнаруженным пакетам и сообщать о них в экстренные службы. Также военные Южной Кореи сообщили, что северные соседи четыре дня подряд пытались заглушить сигналы GPS-навигации вблизи западной морской границы страны.

Столкнувшись с таким действиям КНДР, Совет национальной безопасности Республики Корея заявил, что рассмотрит возобновления трансляции пропагандистских сообщений через громкоговорители, установленные на границе с Северной Кореей. Такое вещание продолжалось многие годы и было приостановлено в 2004 году после потепления отношений между государствами. Трансляции временно возобновлялись в 2010, 2015 и 2016 годах после "провокаций" со стороны КНДР.

Предыдущая северокорейская "атака" шарами с мусорными пакетами была предпринята на прошлой неделе, 28 и 29 мая. Тогда на территорию Южной Кореи прилетело 260 шаров с "подарками". Как сообщалось, помимо бытового мусора в качестве наполнителей пакетов, были использованы даже отходы жизнедеятельности животных. Тогда для осмотра, нейтрализации и сбора упавших мешков привлекались подразделение сапёров и группа реагирования на химическое и биологическое оружие. Согласно некоторым сообщениям, во время первой "атаки" одна из таких "навозных бомб" упала на крышу посольства Японии в Сеуле.