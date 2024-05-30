Financial Times приводит слова источника, который заявил, что насыщенность средствами ПВО в Центральной и Восточной Европе практически близка к нулю.

ЗРК Patriot бундесвера. Фото: Федеральное правительство Германии

Одним из элементов западной военной "помощи" Украины стала поставка различных средств противовоздушной обороны. Киев по-прежнему продолжает требовать от Запада передачи современных средств ПВО, объясняя это необходимостью прикрытия воздушного пространства над Украиной от российских беспилотников, ракет и планирующих авиационных бомб. Однако ни США, ни страны Европы не в силах удовлетворить все запросы Киева. В частности, европейские страны НАТО "вдруг" заметили, что у них самих с противовоздушной обороной всё не очень хорошо, а точнее весьма и весьма плохо. О плачевном состоянии противовоздушной обороны альянса на его восточном фланге сообщила британская газета Financial Times.

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Как заявляет издание со ссылкой на внутренние отчёты блока, Североатлантический альянс располагает лишь небольшой частью потенциала противовоздушной обороны, необходимой для защиты своего восточного фланга. Конфликт на Украине подчеркнул важность нормальной ПВО. Об этом свидетельствуют постоянные запросы Киева к Западу о поставках дополнительных ЗРК и ракет к ним, необходимых для защиты городов, позиций войск и объектов критической инфраструктуры. Но, как сообщает газета, сама Европа пока совершенно не готова защититься от возможных воздушных атак.

По словам источников, знакомых с разработанными в прошлом году секретными планами обороны, страны НАТО способны обеспечить менее 5% средств противовоздушной обороны, необходимых для защиты Центральной и Восточной Европы от полномасштабного воздушного нападения.

Как заявил один высокопоставленный дипломат НАТО, возможность защитится от ракетных и авиационных ударов является "важной частью плана по защите Восточной Европы от вторжения". И на данный момент альянс не может обеспечить такую возможность. Ещё один дипломат блока отметил, что ПВО – одна из самых больших "дыр" альянса.

Financial Times пишет, что политическое и военное руководство некоторых стран Европы заявляет о том, что к концу десятилетия Россия якобы сможет атаковать одно из государств НАТО. Массированное использование беспилотников, ракет и крайне разрушительных бомб "советской эпохи" на Украине сделало восстановление потенциала ПВО европейских стран неотложной задачей после трёх десятилетий постоянных сокращений расходов на оборону.

Как отмечает британская газета, неспособность европейских стран НАТО обеспечить Украину дополнительными средствами ПВО в последние месяцы наглядно продемонстрировала, насколько ограниченными и медленными являются поставки новых противовоздушных средств. Обеспокоенность европейцев всё больше усиливается из-за того, что в нынешнем конфликте Россия использует множество дешёвых ударных дронов дальнего действия.

"Атаки на большие расстояния больше не являются исключительной способностью сверхдержавы", — заявил один западный военный чиновник.

Представитель НАТО сказал, что "цели и планы обороны засекречены", и отметил, что противовоздушная и противоракетная оборона "обладают высшим приоритетом", и что "запасы сокращены". Кроме того, он добавил, что новые планы альянса также значительно повышают требования к средствам противовоздушной и противоракетной обороны с точки зрения их количества и боеготовности. Страны НАТО инвестируют в новые средства ПВО, включая истребители. Именно поэтому в альянсе уверены, что "сдерживание России останется сильным".

P.S. Ещё одно доказательство того, что Североатлантический альянс (НАТО) никогда не был "оборонительным". Страны блока всегда вкладывали деньги в развитие исключительно наступательных вооружений.