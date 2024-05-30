Американские "Абрамсы" продолжают гореть, несмотря на предпринятые меры по усилению их защиты.

Уничтожение одного из танков Abrams. Изображение: кадр из видео Минобороны РФ

В рамках оказываемой военной "помощи" Вашингтон передал Киеву батальонный комплект своих танков M1A1 Abrams в количестве 31 машины. В данном случае необходимо отметить, что это штат танкового батальона ещё советских времён. В батальонах армии США и ФРГ танков намного больше.

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Согласно первоначальным замыслам военного и политического руководства Украины, а также их западных кураторов, предполагалось, что эти сильно расхваленные и очень дорогие боевые машины [стоимость единицы – $10 миллионов], станут каким-то "супероружием", способным внести перелом в ход боевых действий. Именно по этой причине американские "Абрамсы" долгое время держали в резерве, в то время как другие западные танки – британский "Челленджер 2" и "Леопарды 2" различных модификаций наглядно продемонстрировали свою высокую способность... гореть под ударами оружия ВС РФ.

Со временем пришла пора и американских танков. Впервые командование ВСУ задействовало M1 Abrams в боях в районе Авдеевки. И американские монструозные танки тут же попали "под раздачу." Результат закономерный – расхваленные "Абрамсы" так и не стали тем самым супероружием. И это признают даже на Западе. Публикация о недостатках американских боевых машин вышла на страницах профильного ресурса Military Watch.

Как говорится в материале издания, в публикации канала CNN от 29 мая 2024 года украинские экипажи, эксплуатирующие танки M1 Abrams, жаловались на многочисленные технические проблемы своих машин. В частности, они отметили высокую уязвимость электроники танков к воздействию конденсата, появляющегося в туман или дождливую погоду. Кроме того, танковое подразделение понесло тяжёлые потери в технике в февральских боях из-за ударов FPV-дронов, противотанковых ракет и огня орудий российских танков Т-72Б3. Военнослужащие ВСУ посетовали, что их танкам не хватает броневой защиты в условиях современного боя. Один из военных отметил, что это достаточно серьёзная проблема, поскольку танки становятся первоочередной целью, как только появляются на передовой.

Military Watch отмечает, что поставка так долго ожидаемых Киевом танков Abrams подавалась украинскими и западными СМИ как переломный момент в боевых действиях. Однако первые потери этих боевых машин произошли буквально через несколько часов после их появления на фронте. Да и для российской армии факты уничтожения "Абрамсов" намного ценнее, чем боевая ценность самих танков. Вероятно, эксперты из США имели в виду то, что российские военнослужащие начали настоящую охоту на американские танки [прим.].

Украинские танкисты сообщили, что огромное преимущество ВС РФ в авиации и артиллерии увеличивает уязвимость "Абрамсов". Танки "не могут наступать на зачищенные территории". Интересно, в чьих фантазиях ВСУ продолжают "наступать"? Понятно, что информация, опубликованная американским телеканалом CNN ориентирована на западного потребителя, но всё же...[прим.].

ВСУ отвели свои M1 Abrams от линии фронта в конце апреля после существенных потерь в технике. Вице-председатель Объединенного комитета начальников штабов США адмирал Кристофер Грейди тогда заявил, что танки убраны с фронта, а американцы будут работать со своими украинскими коллегами над "перезагрузкой" тактики применения "Абрамсов". Как заявил военачальник, применение этих боевых машин не было эффективным. Хотя американские танки и были усилены дополнительным бронированием [вероятно, речь о защите ARAT] ещё до их первого боевого применения, после вывода "Абрамсов" с фронта в их защиту были внесены изменения. В частности, были добавлены решётчатая защита от дронов и дополнительные блоки динамической брони. Но, как отмечает Military Watch, в силу того, что "в рабочем состоянии" у ВСУ осталось всего около 20 танков M1 Abrams, полезность этих боевых машин всё чаще подвергается сомнению.

P.S. Таким образом, эксперты зарубежного ресурса честно признались, что Вооружённые силы РФ сделали расхваленным американским танкам отличную антирекламу. Интересно, что Military Watch сообщает о двух десятках уцелевших танков. Пусть и с размытой формулировкой про "рабочее состояние". В то же время канал CNN в своём материале (со ссылкой на заявление командования 47-й механизированной бригад) сообщил, что все танки, переданные Штатами в количестве 31 единицы, находятся "вблизи" линии фронта. Почти правдивая информация. Один из подбитых "Абрамсов" был вставлен на Поклонной горе. Остальные уничтоженные, что остались в полях, тоже ведь находятся вблизи линии фронта.

За последние дни российские артиллеристы уничтожили ещё два танка Abrams. Огонь вёлся корректируемыми снарядами "Краснополь".