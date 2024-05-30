Этим летающим радарам будет трудно уворачиваться от дальнобойных ракет Р-37М.

Самолёт Saab 340 AEW&C шведских ВВС. Фото из открытых источников

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". Традиционно главным спонсором нынешней Украины являются США, на втором месте по объёмам поставок находится Германия. Но неожиданно "расщедрилась" Швеция, сравнительно недавно принятая в стройные ряды Североатлантического альянса.

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Шведские власти 29 мая 2024 года заявили о выделении Киеву очередного, шестнадцатого по счёту, пакета военной помощи. Стоимость этого пакета составляет 1,25 миллиарда долларов, что пока является рекордом для скандинавской страны. Как сообщается, в состав пакета войдут артиллерийские боеприпасы, бронетранспортёры и ракеты класса "воздух-воздух" AIM-120 средней дальности, предназначенные для обещанных западной коалицией истребителей F-16. Но что самое главное, так это то, что шведское правительство анонсировало передачу Киеву двух самолётов дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab 340 AEW&C [они же ASC 890]. Абсолютно беспрецедентный шаг, ни одна страна Запада ещё не "дарила" Украине столь дорогую и сложную технику. Разумеется, что на передачу таких самолётов Стокгольм решился не самостоятельно, а по чьей-то очень настоятельной "просьбе".

Безусловно, эти летающие радары, предназначенные для наведения истребителей F-16, создадут определённые трудности для ВКС Росси, но их судьба фактически предрешена. Рано или поздно они перейдут в разряд дорогостоящего металлолома.

О незавидной судьбе шведских самолётов сообщило издание Forbes. Автором публикации является небезызвестный Дэвид Экс, военный обозреватель издания. Человек, который ни разу не был замечен в каких либо симпатиях к России. Но даже он вынужден признавать очевидное, хотя и прибегая к довольно размытым формулировкам.

В своём материале Экс приводит слова министра обороны Швеции Пола Юнсона, который заявил, что высотные самолёты с радарами являются для Украины "новыми средствами борьбы как с воздушными, так и с морскими целями". По мнению шведского министра, способность украинских сил идентифицировать цели на большом удалении "будет усилена".

Самолеты Saab 340 AEWC имеют каналы передачи данных Link 16, что позволяет им безопасно обмениваться информацией с украинскими истребителями F-16. Но самолёты ДРЛО, обещанные Швецией, могут оказаться очень уязвимыми. Скорость шведского Saab 340, оснащённого двумя турбовинтовыми двигателями составляет всего 520 км/ч, а его практический потолок не превышает 7620 метров. Поэтому экипажи самолётов ДРЛО в перспективе могут "испытать большие трудности" при попытках увернуться от российских средств поражения. Хуже всего для экипажей этих летающих радаров то, что на вооружении ВКС России имеются ракеты Р-37М с дальностью пуска 300 километров.

Обозреватель Forbes констатирует, что перехватчики МиГ-31БМ ВКС России с такими ракетами, летающие вдоль российско-украинской границы, могут контролировать практически всё воздушное пространство Украины. Само присутствие российских МиГов в воздухе неоднократно заставляло украинских лётчиков отказываться от выполнения боевых задач и "нырять в укрытие". И это речь об истребителях, а неуклюжий Saab 340 AEWC далеко не так увёртлив.

Самолёты ДРЛО не могут скрыться, поскольку являются воздушными платформами для радаров. Когда радары выключены, то такие самолёты не выполняют свою работу. А включенный радар сразу же раскроет местоположение Saab 340 AEWC. Дэвид Экс признаёт, что как только такой самолёт поднимется в воздух, то Вооружённые силы России сразу же узнают об этом. Недаром ВВС США постепенно отходят от традиционных самолётов ДРЛО, возложив часть раннего предупреждения на свою спутниковую группировку.

Воздушные силы Украины ни в коем случае не откажутся от предложенных самолётов дальнего радиолокационного обнаружения, несмотря на их уязвимость. Но для того, чтобы не потерять эти дорогостоящие машины "практически мгновенно", украинским военным придётся найти способ снизить риски от поражения российскими ракетами.

Дэвид Экс предполагает, что самолёты Saab 340 AEWC будут летать в небе Украины нечасто, их радары будут выключены до последней возможной секунды. Не исключено, что эти борта будут летать на максимальном удалении от линии фронта, в безопасном воздушном пространстве Западной Украины вдоль границы с Польшей. Военный обозреватель Forbes также не исключил, что Украина сможет убедить Польшу позволить летать самолётам ДРЛО в её воздушном пространстве. Самолеты-разведчики НАТО уже ежедневно присутствуют на польской стороне границы, собирая разведданные о российских силах, которые НАТО затем передает Украине. Кроме того, польские ВВС также эксплуатируют Saab 340 AEWС и могут помочь в обслуживании украинских самолетов.

P.S. Учитывая изложенное американским экспертом, нельзя исключать, что лётные экипажи и боевые расчёты на "украинских" самолётах ДРЛО будут состоять вовсе не из украинцев.