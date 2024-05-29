Пхеньян ответил на провокационные действия Сеула, предпринятые в выходные.

Фото: телеграм-канал "Bild на русском"

На сегодняшний день конфликт на Корейском полуострове по-прежнему считается незавершённым. Несмотря на действующее перемирие между КНДР и Южной Кореей, обе страны находятся в предвоенном состоянии. А если говорить по-простому, то они так и находятся в состоянии войны. А на войне в ход идут все средства, вплоть до самых необычных...

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Стало известно, что КНДР "атаковала" Южную Корею сотнями воздушных шаров, к которым были привязаны пакеты с мусором. И не только...

Как сообщило агентство Reuters, 29 мая КНДР отправила через хорошо укреплённую границу с Южной Кореей сотни воздушных шаров с мусором и экскрементами. В Пхеньяне шары назвали "подарками искренности". Такие действия вызвали гневную реакцию Сеула, который назвал их подлыми и опасными.

На фотографиях, опубликованных южнокорейскими военными, видны надутые воздушные шары с привязанными к ним полиэтиленовыми пакетами. На других изображениях запечатлён мусор, разбросанный вокруг одного из упавших воздушных шаров. А на одной из фотографий виден пакет с надписью "экскременты".

Как говорится в сообщении военных Южной Кореи, к полудню 29 мая было зафиксировано 260 воздушных шаров, перелетевших границу между двумя государствами. Большая часть из них приземлилась, принеся с собой мусор и фекалии животных. Южнокорейские военные назвали такой акт "подлым и низким".

В свою очередь, Северная Корея (КНДР) заявила, что воздушные шары стали ответом на продолжающуюся пропагандистскую кампанию северокорейских перебежчиков и активистов в Южной Корее, которые отправляют в направлении КНДР надувные шары с пропагандистскими листовками, едой, лекарствами, деньгами и USB-накопителями, содержащими южнокорейскую поп-музыку и заграничные фильмы.

Ким Ё Чён, сестра северокорейского лидера Ким Чен Ына, занимающая высокий пост в правящей партии КНДР, выступила с заявлением в государственных СМИ и назвала Сеул "позорным и наглым" за критику применения шаров. Кроме того, она сказала, что шары стали "подарком искренности" для граждан Южной Кореи и пообещала отправлять на территорию сопредельного государства ещё больше таких воздушных шаров.

В Сеуле заявили, что Пхеньян, вероятно, желает проверить реакцию южнокорейских властей, и пообещали реагировать спокойно.

Фото: телеграм-канал "Bild на русском"

Как сообщает Reuters, для осмотра и сбора упавших "объектов" Южная Корея задействовала подразделение сапёров и группу реагирования на химическое и биологическое оружие южнокорейских вооруженных сил. Местным жителям вынесено предупреждение держаться подальше от мест падения "объектов".

Ещё 26 мая заместитель министра обороны КНДР осудил действия южнокорейских активистов, отправивших в его страну воздушные шары, назвав их "грязной провокацией". Северокорейский чиновник предупредил, что в ответ южным соседям будут отправлены "кучи макулатуры и грязи".

Северная Корея также попыталась заглушить сигналы GPS в Южной Корее рано утром 27 мая. Об этом сообщает газета Donga Ilbo со ссылкой на многочисленные неназванные правительственные источники.