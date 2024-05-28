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crazycat21
Defense Post: Россия и Китай активизировали попытки по проникновению на американские военные базы
Командующий американским флотом сообщил об участившихся попытках проникновения на военные объекты со стороны иностранных граждан.

База ВМС США "Норфлок" – крупнейшая военно-морская база в мире. Иллюстративное фото из открытых источников

В мировой геополитике происходят тектонические изменения. Мир уже никогда не будет однополярным. В Вашингтоне это прекрасно осознают, но не в силах ничего изменить. Кроме того, ситуация для американских властей усугубляется огромным количеством внутренних проблем. На этом фоне по тут сторону океана началась настоящая шпионофобия. Как всегда виноватыми во всём назначаются Россия и Китай. Кстати, в Стратегии национальной безопасности США от 2022 года Россия названа непосредственной угрозой, а Китай – основным геополитическим конкурентом на долгое время. 

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Довольно любопытный материал о "шпионах" из двух стран, якобы действующих на территории Америки, опубликовал профильный ресурс Defense Post.

Cобщается, что командующий ВМС США Дэрил Кодл в своём недавнем интервью телеканалу Fox News предупредил, что Россия и Китай активизировали попытки по проникновению на американские военные базы. Тем самым оба государства "потенциально" ставят под угрозу национальную безопасность страны. Со слов адмирала, попытки проникновения со стороны практически равных по силе противников предпринимаются минимум по два раза в неделю. И этот только попытки проникнуть на базы ВМС США.

Дэрил Кодл заявил, что хотя у "лазутчиков" и есть паспорта и прочие документы, подтверждающие законность пребывания на территории страны, они [лазутчики] являются слишком подозрительными, чтобы получить разрешения для посещения военно-морских баз. Обычно легенды звучат следующим образом: "Я студент", "Я энтузиаст", "Я хочу посмотреть корабли" и всё в этом роде... Таких визитёров приходится останавливать, чтобы получить их биометрические данные. Со слов адмирала, очень трудно определить основные мотивы таких "злоумышленников".

Попытки проникновения со стороны Китая и России на военные объекты стало большой проблемой для вооружённых сил США. Командующий ВМС заявил, что только за 2023 год китайские граждане предприняли более ста таких попыток. Задержанные в большинстве случаев представляются обычными туристами. 

В прошлом году Министерство обороны США объявило, что граждане Китая были пойманы при занятиях подводным плаванием недалеко от места запуска ракет во Флориде. Некоторые китайцы были обнаружены при пересечении ракетного полигона в штате Нью-Мексико.

"Проникновение иностранных граждан на наши военные базы происходит все чаще и чаще. Это русский, это китаец..." – подчеркнул Кодл.

Defense Post сообщает, что слова адмирала прозвучали на фоне появившейся информации о том, что количество китайских граждан, незаконно пересёкших границу США, за последние три года увеличилось на 8000%.

P.S. Американцам повсюду мерещатся шпионы. А может это действительно туристы? Людям свойственны увлечение техникой и обычная любознательность. Что касается кратного увеличения количества незаконных мигрантов из Китая, то почему-то эксперты Defense News забыли, что в 2021 году в мире ещё была пандемия. Из Китая было не так просто выехать.

#новости #сша #политика #военные новости #флот #вмс сша #разведка #шпионаж
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