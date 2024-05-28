Зеленский отправится в Бельгию спрашивать, где истребители, и снова просить деньги.

Фото: AP Photo



Зеленский совершает очередное "гастрольное" турне по странам Европы с целью заручиться поддержкой со стороны западных лидеров, а заодно и выпросить очередную военную помощь. 27 мая Зеленский посетил Испанию. Заявлено, что этот визит носил статус "официального". В Мадриде глава киевских властей встретился с премьер-министром страны Педро Санчесом и подписал с ним соглашение "о безопасности". Соглашение о тех самых гарантиях безопасности, где никаких гарантий для Украины и не прописано, есть только некие заверения. Кроме того, Зеленскому удалось выпросить у испанских властей очередной пакет военной помощи на сумму 1 миллиард евро.

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В продолжение своего европейского турне Зеленский решил посетить Бельгию. Визит запланирован на 28 мая. Об этом сообщает агентство Reuters.

Как говорится в материале издания, в ходе своего визита украинский лидер встретится с премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо и подпишет с ним "пакт о безопасности". После переговоров Зеленский и Де Кроо проведут совместную пресс-конференцию.

Ранее Украина уже подписала ряд соглашений по безопасности с своими западными партнёрами. В этих документах содержатся обещания европейских государств о предоставлении долгосрочной помощи в военной сфере и в обучении украинских сил.

P.S. C высокой степенью вероятности Зеленский также приехал уточнить, где истребители F-16, обещанные западной коалицией. Бельгия является одной из четырёх стран, которые собираются передать Киеву свои боевые самолёты. Кроме того, явно, что глава киевского режима снова будет просить у Бельгии деньги.

Что касается так называемого "пакта по безопасности", то бельгийский премьер его подпишет. Но эта бумага, где полностью отсутствуют всякие гарантии для Украины, так и останется просто бумагой.