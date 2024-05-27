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crazycat21
Politico: Страны НАТО требуют уточнить план Столтенберга о помощи Украине на $100 миллиардов
Генсек альянса предложил странам-участницам "скинуться" на помощь Украине. Однако у стран блока пока нет чёткого понимания, что предлагает чиновник.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг. Фото: © AP Photo / Olivier Matthys

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". Только эта помощь рано или поздно может прекратится. Проблема в финансировании. Любое вооружение стоит огромных денег. Западная коалиция и так вложилась в Украину, которая высасывает средства словно какая-то чёрная дыра. Сейчас европейские страны и Вашингтон прорабатывают варианты, где бы ещё найти источники финансирования для дальнейшей поддержки Киева.

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 Один из вариантов, одобренный Евросоюзом, предусматривает изъятие процентов, набежавших на замороженные суверенные активы России, с последующим перечислением их в Европейский фонд мира. Из этого "мирного" фонда и оплачивается закупка вооружения для Украины.

Соединённые Штаты предложили свои варианты. Изначально Вашингтон предлагал полностью конфисковать все российские активы для оказания помощи Киева, но встретил сопротивление своих европейских союзников в данном вопросе. Оно и понятно, поскольку львиная часть всех зарубежных активов России размещена именно на европейских счетах. Изъятие этих денег подорвёт репутацию Евросоюза и может вызвать крах экономики всей еврозоны. Тогда Штаты предложили другой вариант, а именно использовать проценты с российских средств в качестве обеспечения крупного кредита для Украины. Пока предложение Вашингтона находится в стадии рассмотрения. Но и оно вызывает серьёзные опасения у ключевых стран ЕС. Там небезосновательно полагают, что если "что-то пойдёт не так", то расплачиваться по кредиту придётся местным налогоплательщикам.

Есть ещё третий вариант дальнейшего спонсирования Киева. Его ещё в начале апреля 2024 года предложил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Этот высокопоставленный функционер предложил странам альянса создать фонд для помощи Украине и собрать в него взносов на $100 миллиардов в течение пяти лет. Создание фонда предполагается в рамках пакета документов, которые главы государств подпишут на июльском саммите НАТО в Вашингтоне. 

Однако инициатива господина Столтенберга не нашла полного понимания в рядах альянса. Об этом сообщает Politico.

Как говорится в публикации издания, союзники по НАТО требуют, чтобы уходящий в отставку глава НАТО Йенс Столтенберг на этой неделе более ясно представил свой план по обещанию огромной поддержки Киева в размере $100 миллиардов. Предложение генсека альянса появилось на фоне опасений, что Дональд Трамп, скептически настроенный по отношению к Украине, снова станет президентом США. Соответственно, финансирование Украины со стороны Америки может быть прекращено.

По данным Politico, за кулисами даже ближайшие восточноевропейские союзники Украины стали весьма сдержанно относится к предложению Столтенберга, всё чаще задаваясь вопросом, где и как будет получена такая огромная сумма денег. А до июльского саммита НАТО осталось всего несколько недель.

"План немного запутанный", — сказал восточноевропейский чиновник на условиях анонимности из-за деликатности вопроса.

Предполагается, что Йенс Столтенберг внесёт больше ясности относительно своего плана во время встречи министров иностранных дел стран НАТО, которая пройдёт в Праге в ближайшие дни. Но пока ещё не известно, поддержат ли предложение генсека европейские "тяжеловесы" альянса – Франция и Германия.

Как пишет Politico, один чиновник из дружественной Украине страны заявил, что будет не удивительно, что заявленная необходимая сумма в $100 миллиардов в конечном итоге будет пересмотрена в меньшую сторону. Но, по его мнению, союзникам всё же придётся найти способ "продемонстрировать конкретную поддержку" Киеву.

Два политика, знакомые с ходом дискуссий, отметили, что переговоры по предложению Столтенберга продолжаются. Больше всего вопросов вызывают окончательная сумма средств и способы её распределения [вероятно, кто сколько должен вносить]. 

Ещё один чиновник предупредил, что несмотря на то, что Столтенберг обсудит свой план с главами МИД стран НАТО в Праге, никаких решений относительно него принято не будет из-за неформального характера встречи.

P.S. Вероятно, что план генсека НАТО всё же не будет принят. Слишком дорого и никаких гарантий. Что касается предложения Столтенберга, то чиновник теперь может предлагать всё что угодно. Всё равно ему скоро покидать свой пост.

#новости #сша #политика #финансы #нато #германия #франция #геополитика #столтенберг
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