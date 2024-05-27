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crazycat21
MW: Российские системы РЭБ «глушат» западное оружие и изменяют ситуацию на поле боя
Украинские военные сетуют, что снаряды не летят куда запланировано, и спутниковый интернет работает плохо

Фото: mil.ru

Любое действие рождает противодействие. Законы физики никто не отменял. В русском фольклоре даже есть поговорка про крепёжные элементы, которая наиболее точно отражает это утверждение.

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Чьи системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) являются лучшими в мире? Безусловно, российские. Американские разработки даже и рядом не стояли. А всё потому, что военная доктрина России всегда носила оборонительный характер. Системы РЭБ – это ведь тоже оружие, но только предназначенное для защиты. 

Очень любопытный анализ, касающийся отечественных систем радиоэлектронного подавления, опубликовал профильный ресурс Military Watch. Данное издание хоть и имеет американскую дислокацию, но даже его эксперты вынуждены признавать очевидные вещи.

Как говорится в материале MW, украинские военные сталкиваются с растущими трудностями при использовании систем высокоточного вооружения, поставляемых Западом. Причина в постоянно растущей эффективности средств РЭБ Вооружённых сил России. Издание ссылается на целый ряд интервью, данных представителями ВСУ иностранным СМИ.

Отмечено, что в число "наиболее пострадавших" от российских систем радиоэлектронной борьбы типов боеприпасов входят корректируемые артиллерийские снаряды Excalibur с GPS-наведением, реактивные снаряды установок M142 HIMARS и высокоточные авиационные бомбы JDAM. 

В беседе с газетой Washington Post анонимный украинский чиновник заявил, что США полностью прекратили поставки снарядов Excalibur ещё в конце 2023 года после того, как российские системы РЭБ сделали их неэффективными. Ранее "Эскалибур" имел отличную репутацию. Концепция его применения гласила: "Один выстрел – одна цель". Однако в современных отчётах указано, что технология снаряда в её нынешней версии потеряла свой потенциал. Противостояние с российскими системами РЭБ подорвали репутацию боеприпаса.

Что касается реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, поставленных Штатами, то высокопоставленный украинский чиновник, посетовал на их снижающуюся эффективность. С его слов, "всё закончилось" ещё в 2023 году. Российская армия развернула системы РЭБ и заглушила GPS-сигналы, после чего установки HIMARS стали "полностью неэффективными". В конечном итоге ВСУ стали использовать очень дорогие боеприпасы против целей с более низким приоритетом, для поражения которых не требуется точное наведение.

Аналогичная история с авиационными бомбами JDAM. Их также критикуют за неустойчивость к помехам, выставляемыми российской армией. В результате применения бомбы стали промахиваться. Отклонение от целей стало составлять от 200 метров до 1,2 километра.

Как сообщает Military Watch, представители Украины подчеркнули, что чрезмерные бюрократические проволочки в Вашингтоне серьёзно ограничили возможности решения проблемы "неисправного вооружения". Публикация Washington Post появилась за сообщениями, полученными тремя неделями ранее от источников в США, Великобритании и на Украине, на которые ссылается CNN. По данным агентства, система HIMARS стала менее эффективной из-за сложных контрмер, применяемых Вооружёнными силами России.

Но и это ещё не всё! Издание Military Watch констатирует, что мало того, что российские системы РЭБ подорвали эффективность "украинского" высокоточного оружия, они очень серьёзно нарушили работоспособность спутникового интернета Starlink. Наземные терминалы этой системы поставляются Пентагоном с самого начала конфликта. Спутниковый интернет имеет для ВСУ жизненно важное значение, поскольку позволяет украинским силам и их союзникам координировать действия, собирать и получать разведданные, а также проводить атаки при помощи различных беспилотников. В беседе с газетой New York Times украинские официальные лица, военные и специалисты по радиоэлектронной борьбе сообщили, что главным фактором, способствующим продвижению ВС РФ, стали массовые "отключения" терминалов Starlink на театре военных действий. Это серьезно усложнило способность подразделений ВСУ поддерживать связь между собой. Зачастую для передачи информации приходилось прибегать к текстовым сообщениям.

Газета The New York Times пришла к выводу, что если нарушение работы Starlink со стороны Вооружённых сил России так и будет оставаться успешным, то это может ознаменовать тактический сдвиг в конфликте. Украина окажется очень уязвимой, поскольку сильно зависит от услуг, предоставляемых компанией Илона Маска. Кроме того, отключения спутникового интернета подняло ряд вопросов относительно надёжности системы Starlink в конфликте против технически сложного противника.

#новости #армия #оружие #starlink #конфликты #himars #спутниковый интернет #рэб #jdam #excalibur
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Украинские военные корреспонденты признают успехи российской армии на ряде участков
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