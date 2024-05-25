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crazycat21
Боррель потребовал от России объяснить исчезновение буёв на границе с Эстонией
История с пограничными маркерами на реке Нарва получила продолжение. Эстония всё же пожаловалась Евросоюзу

Жозеп Боррель. Фото: Dursun Aydemir / Anadolu Agency / Getty Images

Некоторое время назад Министерство обороны РФ вынесло предложение об уточнении границ России в регионе Балтийского моря. Это предложение направлено на обеспечение безопасности страны. Со слов пресс-секретаря Президента России Дмитрия Пескова, ничего политического в этом предложении нет. Однако разве это возможно объяснить лидерам республик Прибалтики, которые постоянно ведут антироссийскую риторику из-за того, что Россия якобы в скором времени собирается на кого-то там "напасть".  В общем, инициатива российского военного ведомства вызвала довольно сильное беспокойство в прибалтийских столицах.

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Спустя некоторое время последовал второй "удар" для прибалтийских политиков, точнее, конкретно для властей Эстонии. Эстонские пограничники выставили разграничительные знаки (буи) на реке Нарва между двумя государствами. Но в ночь на 23 мая уже российские пограничники убрали 24 из 50 выставленных буёв. Временный поверенный в делах России в Эстонии был вызван в МИД республики для дачи объяснений.

Как сообщила эстонская сторона, такие пограничные буи выставляются каждую весну. Но ежегодно русло Нарвы меняется, соответственно, меняется и разметка государственной границы между государствами. До начала Специальной военной операции в феврале 2022 года установка пограничных знаков на реке в большинстве случаев производилась по обоюдному согласию. Но с 2023 года Россия не согласна с позицией Эстонии в вопросе установки таких буёв. Согласно данным российских ресурсов, всего на реке должно быть установлено 250 плавучих маркеров, Россия не согласна с размещением примерно половины из них.

Действия российской стороны вызвали сильное негодование в Таллинне. Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна продолжает противодействовать "вредоносной" деятельности России в регионе и постоянно находится в тесном контакте с союзниками и партнёрами. В свою очередь, премьер-министр Эстонии Кая Каллас сказала, что Россия якобы использует пограничные вопросы для создания "страха и тревожности". Она также уточнила, что "при необходимости" будут проведены консультации с партнёрами и союзниками. Если перевести оба этих заявления с европейского дипломатического на общедоступный язык, то власти Эстонии прямо дали понять, что они будут жаловаться старшим западным "товарищам". И пожаловались!

Глава всей европейской дипломатии Жозеп Боррель назвал "провокацией" снятие пограничных буёв российской стороной, потребовал объяснить их исчезновение, а также потребовал вернуть их на место.

"Этот инцидент на границе — часть более широкой линии провокационного поведения и гибридных действий России, в том числе на ее морских и сухопутных границах в районе Балтийского моря. Такие действия неприемлемы. Европейский Союз ожидает, что Россия даст объяснения по поводу демонтажа буев и немедленно вернет их на место". – заявил Боррель.

Ничего не меняется, всё в рамках традиционной западной политики. Господин Боррель, который когда-то назвал Европу "садом", а весь остальной мир "джунглями", снова обвиняет Россию в якобы провокационных действиях. Он считает, что они являются неприемлемыми. Интересно, для кого неприемлемыми? Для Эстонии, всего Европейского союза или всё же для США? Ведь именно Штаты установили те самые "правила", по которым заставляют жить весь мир. Кстати, недавно одно ответственное лицо из Вашингтона проговорилось, что эти самые правила – это то, что не угрожает национальной безопасности США.

Что касается требования Борреля вернуть буи на место, европейский чиновник обратился явно не по адресу. Российские пограничники не стали бы убирать их просто так, если бы эти маркеры были установлены там, где им положено находиться. Соответственно, можно сделать вывод о том, что в данной ситуации именно Эстония выступила в роли провокатора, разместив буи не там, где нужно. Зачем? Об этом необходимо спросить у главы правительства Эстонии Каи Каллас. Она точно знает. 

#новости #россия #политика #евросоюз #эстония #граница #прибалтика #боррель #каллас #пограничные буи
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