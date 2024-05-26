Т-90М "Прорыв". Фото: Уралвагонзавод

Сравнивать образцы вооружения и военной техники, выпущенный в различных странах – дело крайне неблагодарное. Почему? Да по той причине, что каждый образец вооружения и военной техники создавался под выполнение конкретных задач при определённом финансировании. А если к этому добавить различия в военных доктринах стран-производителей, а также то, что эти страны имеют диаметрально противоположную политическую идеологию, то... сравнивать достаточно сложно.

реклама





Какой основной боевой танк (ОБТ) является лучшим в мире? Ответ на данный вопрос является очевидным и не подлежит обсуждению. Лучшими в мире ОБТ является российский Т-90М "Прорыв". И не только потому, что он российский. Просто этот танк обладает совокупностью превосходных характеристик, высокой живучестью и имеет относительно невысокую стоимость (по сравнению с западными танками). Кроме того, Т-90М выпускается в промышленных масштабах, объёмы производства постоянно растут. А ещё "Прорыв" в настоящее время является одним из самых воющих танков в мире. Причём танки данного типа в массовых количествах применяются в ходе конфликта высокой интенсивности, а не в противопартизанских мероприятиях.

Интересно, а что по данному поводу думают оппоненты, те самые западные эксперты и аналитики, которые любят следить за российскими вооружением и тактикой его применения в ходе боевых действий?

Довольно интересный материал опубликовало американское аналитическое издание The National Interest (NI). Автором публикации является небезызвестный Питер Сучиу – писатель из Мичигана, специализирующийся на военной и политической тематике. В своём труде американский обозреватель постарался и перечислил пять лучших основных боевых танков в мире. Разумеется, по его субъективному мнению.

реклама





Необходимо отметить, что Питер Сучиу сразу оговорился о том, что очень сложно сравнивать, какой танк "лучше", а какой "хуже". В качестве примера он привёл американские M1A1 Abrams первой серии и современный M1A2 SEPv3. По мнению эксперта, сравнивать эти боевые машины будет вряд ли справедливым. И вообще господин Сучиу считает, что лучшим в мире танком является Renault FT французского производства, поскольку именно он стал очень инновационным для своего времени и дал толчок развитию танкостроения. И где-то этот эксперт из США прав. Тем не менее он расстарался и попытался выделить пять лучших основных боевых танков современности.

Merkava Mk V (Израиль)

Танк Merkava Mk V. Фото: Армия обороны Израиля

Танки "Меркава" находятся на вооружении Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) со второй половины 1970-х годов. И они постоянно модернизируются. Последняя версия стала поступать в войска только в прошлом году.

реклама





Разработанный генерал-майором Исраэлем Талем после танковых битв войны Судного дня и после того, как Израилю не удалось приобрести у Великобритании танки Chieftain, новый танк "Меркава" ("Колесница") гарантировал, что Израиль теперь не будет зависеть от поставок иностранной техники. Основной задачей "Меркавы" стало противостояние с советскими танками, стоявшими на вооружении арабских армий.

Последней версией израильской боевой машины является Merkava Mark V, также известная под еврейским названием "Барак", что в переводе означает "молния". Министерство обороны характеризует этот танк, как ОБТ пятого поколения. В 2023 году машина поступила на вооружение 52-го бронетанкового батальона 401-й бригады ЦАХАЛ.

Этот ОБТ был разработан совместно Управлением бронетехники Министерства обороны и Сухопутными войсками и бронетанковым корпусом ЦАХАЛа и включает в себя системы, разработанные несколькими израильскими оборонными фирмами, в том числе Elbit Systems, Rafael и дочерней компанией Israel Aerospace Industries Elta, а также другими компаниями.

Танк оснащён дневными и ночными камерами, которые обеспечивают круговой обзор, а также системой активной защиты Trophy (APS), которая была разработана для борьбы с самыми современными противотанковыми средствами.

реклама





Т-14 "Армата" (Россия)

Российский танк Т-14 "Армата". Фото из открытых источников

Боевая машина, разработанная концерном "Уралвагонзавод", впервые была продемонстрирована широкой публике во время парада Победы на Красной площади в 2015 году. Особенностями танка, отличающими его от западных образцов, являются новая необитаемая башня с 125-мм гладкоствольной пушкой 2А82-1М, размещение экипажа из трёх человек в изолированной бронекапсуле внутри корпуса и размещение боекомплекта в средней части корпуса танка. Кроме того, "Армата" имеет низкий силуэт, который должен уменьшить воздействие огня противника, повысить безопасность и выживаемость экипажа.

По версии американского эксперта, этот танк следует рассматривать как инновационную разработку в танкостроении. Основным недостатком Т-14 названа его высокая стоимость.

Т-90М "Прорыв"

Т-90М "Прорыв". Фото: Министерство обороны РФ / mil.ru

Т-90М "Прорыв" — это новейший вариант модернизации российского ОБТ Т-90, принятого на вооружение российской армии в 1994 году. Модернизированный танк значительно улучшен с точки зрения защиты, подвижности и огневой мощи. Т-90М получил принципиально новую башню и новый двигатель мощностью 1130 лошадиных сил. Силовая установка позволяет танку развивать скорость до 60 км/ч по дорогам с твёрдым покрытием и до 50 км/ч по бездорожью.

Комплекс основного вооружения "Прорыва" состоит из 125-мм гладкоствольной пушки 2А46М-4, способной стрелять как стандартными боеприпасами, так и противотанковыми управляемыми ракетами "Рефлекс". Дополнительное вооружение танка состоит из пулемёта НСВТ калибра 12,7 мм, размещённого в дистанционно управляемом боевом модуле на башне, и спаренного пулемёта ПКТМ калибра 7,62 мм.

Согласно имеющимся сообщениям, новый многоканальный прицел позволяет экипажу танка применять вооружение в любое время суток. Ещё одним важным преимущества танка Т-90М "Прорыв" является возможность обмена данными с другими боевыми машинами в режиме реального времени. То есть танк спроектирован для ведения сетецентрических боевых действий (прим.). Кроме того, "Прорыв" оснащён блоками динамической защиты "Реликт", размещёнными в передней части и по бокам башни.

M1A2 Abrams SEPv3 (США)

Танки M1A2 Abrams SEPv3. Фото: commons.wikimedia.org

Питер Сучиу сообщает, что когда танк M1 Abrams был принят на вооружение, большая часть современных танковых экипажей ещё не появилась на свет. На первый взгляд может показаться, что эта боевая машина имеет весьма преклонный возраст и в скором времени будет отправлена "на пенсию". Однако более 2500 танков данного типа, имеющихся на вооружении армии США – это не те ОБТ, которые сошли с заводского конвейера почти 45 лет назад.

По мнению американских экспертов, современный M1A2 Abrams является одним из самых совершенных ОБТ в мире. Это третий серийный вариант основного боевого танка после M1 Abrams и M1A1 Abrams.

Современный M1A2 Abrams SEPv3 вооружен 120-мм гладкоствольной пушкой XM256, которая может надежно и точно поражать цели на расстоянии более 3000 метров. Дополнительное вооружение танка представлено спаренным пулемётом М240 калибра 7,62 мм и пулемётом M2 Browning калибра 12,7 мм, установленным на башенной турели.

Танк оснащён многотопливным газотурбинным двигателем мощностью 1500 лошадиных сил, который позволяет танку развивать скорость до 68 км/ч. Запас хода составляет около 440 километров.

Обновление SEPv3 также включает увеличение выработки и распределения электроэнергии, улучшение связи и сети, новую систему управления состоянием транспортных средств (VHMS) и сменные модули (LRM) для улучшения обслуживания, канал передачи данных о боеприпасах (ADL) для использования снарядов с воздушным взрывом и улучшенную систему противодействия. Кроме того, танк оснащен бронепакетом следующего поколения (NGAP) и вспомогательной силовой установкой под броней для питания электроники без запуска двигателя. На переднюю часть башни была добавлена улучшенная пассивная баллистическая защита, а также установлены новые элементы взрывной реактивной брони ARRAT, а на борта башни были добавлены системы активной защиты Trophy.

Эксперт из The National Interest отмечает, что внедрение обновлений привело к значительному увеличению массы танка. Это рассматривалось как проблема, однако выживаемость экипажа существенно возросла.

После последнего обновления армия США отказалась от запланированной модернизации "Абрамсов" до очередной версии SEPv4. Вместо этого все усилия направлены на внедрение модернизации M1E3, которая сочетает в себе лучшие характеристики v4 со стандартами модульной архитектуры. Такой подход позволяет быстрее и эффективнее модернизировать имеющиеся в наличии танки.

K2 Black Panther (Южная Корея)

Основной боевой танк K2 Black Panther. Фото из открытых источников

Ещё десять лет назад невозможно было и предположить, что Южная Корея сможет создать настолько боеспособный танк. И тем не менее он является одними из лучших в мире!

В годы войны на Корейском полуострове бронетанковый парк армии Южной Кореи состоял из американских лёгких танков M24 Chaffee. Неудивительно, что эти машины плохо справлялись с северокорейскими Т-34-85. В послевоенные годы Сеул пополнил свой парк различными танками производства США, но попытки получить совершенные на тот момент ОБТ M60A1 Patton (в 1970-е годы) не увенчались успехом.

Поэтому Сеул решил взять всё в свои руки и разработал свой собственный танк, получивший обозначение K1. Следующим поколением южнокорейского танка стал K2 Black Panther, который производится фирмой Hyundai Rotem. Изначально K2 должен был дополнить, а не заменить K1, который по-прежнему стоит на вооружении.

K2 Black Panther разработан только с использованием южнокорейских технологий. Серийное производство этого танка было начато в 2014 году. На данный момент он считается одним из самых совершенных ОБТ в мире.

Экипаж южнокорейского танка состоит из трёх человек: командира, наводчика и механика-водителя.

Основным оружием боевой машины является 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L/55, которая производится в Южной Корее по лицензии. Орудие оснащено автоматом заряжания собственного производства. Этот автомат позволяет осуществлять зарядку пушки в движении по пересечённой местности. Скорострельность орудия составляет 10-15 выстрелов в минуту. Оно совместимо со всеми 120-мм танковыми выстрелами НАТО. Кроме того, пушка способна вести огонь новейшими снарядами KSTAM, работающими по принципу "выстрелил и забыл". Интересно, что эти снаряды не имеют реактивного двигателя и летят на цель по навесной траектории, по-гаубичному (прим.).

Вспомогательное вооружение "Чёрной пантеры" представлено двумя пулемётами калибров 7,62 мм и 12,7 мм.

Южнокорейский танк оснащён системой автоматического обнаружения и сопровождения целей собственного производства. Основной прицел наводчика и панорамный прицел командира стабилизированы в двух плоскостях и включают в себя тепловизоры и лазерный дальномеры, позволяющие вести дневное и ночное наблюдение.

В качестве силовой установки используется лицензионный дизель MTU MB 883 Ka501 мощностью 1500 лошадиных сил, который разгоняет танк до скорости 70 км/ч при движении по дорогам с твёрдым покрытием и до 50 км/ч при езде по пересечённой местности. Также K2 Black Panther имеет уникальную систему подвески с изменяемым клиренсом. При движении по бездорожью дорожный просвет увеличивается, а при движении по шоссе наоборот уменьшается. Кроме того, K2 может "наклоняться" и "приседать" для оптимального наведения на цель орудия. "Наклонившийся" назад танк может вести огонь по низколетящим воздушным целям, таким как вертолёты, либо по целям, находящимся на возвышенностях. А ещё "Черная пантера" может "наклонятся" вправо либо влево, что существенно повышает манёвренность при движении по склонам.

P.S. Исходя из изложенной информации, можно сделать вывод о том, что российские танки являются лучшими в мире. Это косвенно признал даже американский эксперт. В рейтинге из пяти боевых машин два места принадлежат отечественной технике. Конечно, Питер Сучиу не удержался и всё же разместил в рейтинге американский M1 Abrams, но куда же без этого?

А тем временем где-то негодуют немцы со своим Leopard 2A7 и британцы с танком Challenger 2.