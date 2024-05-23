Американцы намерены следить за наземными "целями" в любой точки мира. К реализации программы привлечена компания SpaceX

Старт ракеты Falcon 9. Фото: SpaceX

Миллиардер Илон Маск продолжает зарабатывать деньги на космосе и на правительстве США. А что ему ещё остаётся делать, если все американские космические программы полностью контролируются Вашингтоном?

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Информационное агентство Reuters сообщило, что 22 мая компания SpaceX, принадлежащая миллиардеру Илону Маску, запустила в космос новую партию спутников. Эти аппараты являются элементом новой разведывательной сети, призванной значительно расширить возможности космического наблюдения Соединённых Штатов. В текущем году запланировано развёртывание на околоземной орбите ещё нескольких таких спутников.

SpaceX строит сотни спутников для Национального разведывательного управления США (NRO). Данное управление как раз занимается космической разведкой. Новая спутниковая сеть способна быстро обнаруживать наземные "цели" практически в любой точке планеты. Помимо SpaceX в данном проекте участвует и корпорация Northrop Grumman – давний подрядчик Пентагона в космической и оборонной сферах.

Как сообщает Reuters, ракета-носитель SpaceX Falcon 9 стартовала с базы космических сил Ванденберг (штат Калифорния) в 4 часа утра по восточному времени в среду. Ракета доставила на околоземную орбиту космические аппараты для нужд NRO, которые обеспечивают "оперативный сбор и быструю передачу данных".

"На 2024 год запланировано около полудюжины запусков в поддержку широко распространенной архитектуры NRO, а до 2028 года ожидаются дополнительные запуски", — заявило агентство, не назвав количества развернутых спутников.

Военные и специальные службы по всему миру всё чаще полагаются на космические аппараты на околоземной орбите для поддержки своих наземных операций. Такая тенденция заметно ускорилась за счёт снижения затрат на размещение оборудования в космосе, а также из-за роста угроз традиционным средствам разведки на земле и в воздухе.

По мнению Reuters, разворачиваемая новая спутниковая сеть NRO является свидетельством того, на сколько власти США стали полагаться на Илона Маска и его компанию SpaceX в некоторых важных миссиях. Компания доминировала на рынке запуска ракет в США и стала крупнейшим в мире оператором спутникового интернета со своей сетью Starlink.