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The National Interest: новая ПВО С-500 «Прометей» будет жечь технику НАТО
Американское издание о новейшей российской системе противоракетной и противовоздушное обороны

Зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1". Фото: Сергей Бобылев / ТАСС

Россия традиционно производит лучшие в мире системы противовоздушной и противоракетной обороны. Это аксиома, которая не требует доказательства. Да и доказательства то имеются – на данный момент отечественные средства ПВО являются самыми результативными в мире. Речь о реальном боевом счёте на котором самолёты оперативно-тактической (фронтовой) и вертолёты армейской авиации противника, беспилотники, крылатые и баллистические ракеты, а также снаряды реактивных систем залпового огня! 

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Для справки, тот же расхваленный американский зенитно-ракетный комплекс Patriot, который является лучшей и самой дальнобойной ПВО на Западе, даже рядом не стоял с российским комплексом ПВО С-400 "Триумф" в силу особенностей технических характеристик. Почему? Да потому что сначала СССР, а затем и Россия всегда придерживались сугубо оборонительной военной доктрины и вкладывали средства в развитие оборонительных средств. В то же время США сделали ставку на наступательные средства – боевые самолёты, а противовоздушную оборону отодвинули на второй план. Это к вопросу о "миролюбивости" Штатов и "оборонительном" характере всего блока НАТО.

Пусковая установка зенитно-ракетного комплекс С-400 "Триумф". Фото: Минобороны РФ

Как уже было сказано, комплекс С-400 является лучше в мире системой ПВО. А ведь и это не предел! Ведь у России есть ещё новейшая система противовоздушной и противоракетной обороны С-500 "Прометей". Именно этому оружию посвящена публикация, которая вышла на страницах американского аналитического издания The National Interest (NI). Статья под довольно интригующим заголовком, который гласит, что С-500 поможет России выиграть войну с НАТО.

The National Interest пишет, что Россия надеется, что передовые зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) смогут эффективно противодействовать западному оружию, которое союзники поставляют Украине в качестве "военной помощи". Москва будет сильно полагаться на свою новую систему С-500 "Прометей", которая позиционируется как "убийца самолётов пятого поколения." Но, по мнению издания, истинные возможности российского комплекса пока неизвестны и являются предметом дискуссий.

В апреле 2024 года Сергей Шойгу, занимавший тогда пост министра обороны РФ, заявил, что первые партия С-500 поступит войска уже в текущем году. Системы будут поставлены в двух вариантах: противовоздушном и противоракетном. The National Interest предполагает, что поскольку Киев ожидает от Запада истребители F-16 Fighting Falcon, то Москва, очевидно, полагается на системы С-500 для борьбы с этими самолётами.

Комплекс С-500 "Прометей" предназначен для уничтожения не только самолётов пятого поколения, но и космических аппаратов на низкой околоземной орбите. Ещё в 2018 году Министерство обороны РФ сообщило об испытаниях зенитно-ракетного комплекса С-500 большой дальности. Год спустя были опубликованы кадры новейшей системы противоракетной обороны, которой снова оказался комплекс С-500 "Прометей".

The National Interest приводит данные Центра стратегических и международных исследований (CSIS), которые говорят о том, что С-500 может стрелять ракетами большой дальности 40Н6М на дистанцию до 400 километров, а ракеты-перехватчики комплекса 77Н6 вообще летают на дальность до 600 километров.

"Система включает четыре радиолокационные машины на батарею, в том числе РЛС обнаружения 91Н6Е(М) S-диапазона, РЛС обнаружения С-диапазона 96Л6-ЦП, многорежимную РЛС поражения 76Т6 и РЛС поражения противоракетной обороны 77Т6. Сообщается, что этот радиолокационный комплекс позволяет С-500 обнаруживать баллистические и воздушные цели на дальностях до 2000 и 800 км соответственно", – сообщает CSIS.

Кроме того, по утверждению Москвы, С-500 "Прометей" является единственной в мире системой, способной перехватывать гиперзвуковые ракеты.

Пусковая установка комплекса С-500 "Прометей". Скриншот видео Минобороны РФ

Способность С-500 обнаруживать и перехватывать цели на дальности 600 километров означает, что эти цели будут перехвачены задолго до того, как они приблизятся к военным объектам или к объектам критической инфраструктуры. По данным профильного журнала Army Recognition, С-500 "Прометей" объединяет передовые радиолокационные технологии и возможности управления и контроля, обеспечивая беспрепятственное обнаружение, отслеживание и поражение нескольких целей одновременно, включая самолеты-невидимки и малозаметные ракеты.

The National Interest констатирует, что если конфликт на Украине продолжится до 2025 года, то постановка на вооружение системы С-500 "Прометей" изменит ход конфликта и даст России заметное преимущество. Если эти комплексы будут работать так, как заявлено, то Киеву не помогут даже самые сложные и современные системы вооружения. 

P.S. Казалось бы, причём здесь НАТО (это о заголовке), если в материале The National Interest идёт речь о конфликте на Украине и о возможной роли в нём новейшего российского оружия? А при том, что именно страны альянса накачивают незалежную оружием и затягивают конфликт. По сути Североатлантический альянс воюет с Россией чужими руками. И это втягивание НАТО в конфликт американское издание честно признает. 

Что касается "изменения хода" конфликта, о котором рассуждает NI, то он изменился с самого начала. В пользу России, поскольку за Россией правда. И преимущество в небе над Украиной тоже давно за Россией.

#техника #армия #оружие #ракеты #пво #конфликты #с-400 #с-500 #противоракетная оборона
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