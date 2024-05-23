Шведский министр обороны прямо дал понять, что в случае передачи Киеву хотя бы одной такой батареи пострадает обороноспособность самой Швеции.

Пусковые установки ЗРК MIM-104 Patriot. Фото: PAP/DPA/Soeren Stache

Коллективный Запад продолжает оказывать Киеву всевозможную военную "помощь". В свою очередь, киевские деятели постоянно выпрашивают эту помощь. Им надо много снарядов, артиллерийских систем, бронемашин, танков и истребителей F-16. Но главным запросом Зеленского и его окружения в последнее время являются зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства.

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По версии Зеленского, всего две батареи таких систем помогут ВСУ прикрыть Харьковское направление и остановить наступление Вооружённых сил РФ. Всего две батареи, каждая из которых стоит "всего" один миллиард долларов. Кстати, Зеленский поумерил аппетиты. Ещё в перед началом "контрнаступа", закончившегося провалом, он заявлял, что Украине для прикрытия воздушного пространства необходимо аж 50 "Пэтриотов". Это при том, что у США и их союзников суммарно насчитывается всего около 100 таких систем.

Ранее под руководством Германии была создана западная коалиция по экстренному обеспечению противовоздушной обороны Украины. Все та же Германия пообещала Киеву выделить ещё один ЗРК Patriot, а глава немецкого МИД Анналена Бербок во время своего последнего визита в Киев даже похвасталась, что в рамках инициативы уже удалось собрать миллиард долларов для покупки систем ПВО. Остальным странам, участвующим в инициативе, предлагается пожертвовать Киеву собственные современные средства ПВО либо выделить немаленькие средства для покупки их на стороне.

Одним из участников немецкой инициативы по обеспечению Украины средствами ПВО является Швеция. Она же является и одним из операторов американских ЗРК Patriot в Европе. Вероятно, в Киеве сильно рассчитывали, что в Стокгольме расщедрятся и поделятся этими системами. С чего вдруг? Во-первых, Швеция с самого начала активно "помогает" поставками вооружения. Во-вторых, Швеция недавно была принята в НАТО. Логично, что на правах самого младшего члена блока делится "Пэтриотами" должна именно она. Тем более что все остальные страны Европы, имеющие на вооружении эти ЗРК уже вежливо отказали и Берлину, и Киеву.

Однако мечтам киевских деятелей не суждено сбыться. Швеция отказала в передаче Украине систем ПВО Patriot. Соответствующее заявление сделал министр обороны скандинавской страны Пол Йонсон в ходе своего интервью. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Со слов шведского министра, Россия оказалась "на ногах" быстрее, чем предполагали на Западе [в данном случае речь о военном производстве, прим.], поэтому западным странам необходимо удвоить объём военных закупок. Но на это уйдёт год или два, только после этого можно будет увидеть максимальный эффект.

Швеция уже предоставила Украине танки, боевые машины, артиллерийские системы, боеприпасы и другое оборудование. Теперь это вооружение необходимо чем-то заменить. В то же время Стокгольм не отказывается от планов по увеличению количества боевых кораблей и подводных лодок в составе ВМС Швеции. Также немаловажное значение играет и укрепление противовоздушной обороны страны.

Конфликт на Украине наглядно продемонстрировал необходимость в наличии противовоздушной обороны, поскольку Россия наносит удары по военным объектам и по промышленным предприятиям.

Со слов шведского министра обороны, Швеция хоть и присоединилась к немецкой инициативе по ПВО для Украины, но передача даже одной из четырёх имеющихся батарей ЗРК Patriot нанесёт существенный удар по обороноспособности самой Швеции.

"Конечно, есть вещи, которые мы можем сделать проще, быстрее и с меньшим воздействием на наши собственные [оборонные] возможности, чем система Patriot. Это ограниченный ресурс" – заявил Пол Йонсон.

В качестве оправдания шведский министр отметил, что раньше Швеция находилась в эпохе, когда у неё было очень мало денег, но много времени. Теперь у страны значительно больше денег, но мало времени. Швеция очень обеспокоена тем, что Россия быстро восстановится и создаст военную угрозу для всего блока НАТО.

Поэтому обеспечение Украины вооружением является "неотложной задачей". В этом вопросе Швеция имеет важное значение, поскольку обладает мощной оборонной промышленностью. И эта промышленность превосходит вес страны на международной арене.

"В мире нет другой страны с населением 10 миллионов человек, которая имела бы возможность проектировать и строить истребители, подводные лодки, артиллерийские системы и боевые машины пехоты. Это преимущество для нас также в нашем стремлении поддержать Украину", — сказал Йонсон.

Также политик отметил, что Швеция, так же как и вся Европа, имеет военно-промышленную базу, созданную для ситуаций мирного времени. Но сейчас страна вовлечена в войну на истощение, которая по факту является войной складов. Поэтому необходимо быстро наращивать военное производство.

Если перевести все слова шведского министра обороны с дипломатического языка на общедоступный, то он прямо дал понять Киеву, что никаких шведских "Пэтриотов" тому не видать. Швеция и так достаточно помогает Украине вооружением. Необходимо подумать и о себе. А зенитно-ракетные комплексы Patriot нужны самим шведам для прикрытия собственных оборонных предприятий.