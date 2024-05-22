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crazycat21
Страны ЕС приняли план использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине
Евросоюз предоставит Украине чистую прибыль от активов РФ, полученную с 15 февраля.

Фото: ТАСС/EPA/PATRICK SEEGER

После начала Специальной военной операции в феврале 2022 года страны коллективного Запада "заморозили" суверенные активы России, находившиеся на зарубежных счетах. Большая часть активов, суммарная стоимость которых оценивается в 300 миллиардов долларов, находится в Европе. В частности, львиная доля этих средств хранится в бельгийском депозитарии Euroclear.

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И с самого начала СВО западные политики ломали голову над тем, что с этим активами делать. Инициатором возможной экспроприации традиционно стали США. Там даже принят соответствующий закон. Но проблема в том, что на американских счетах обнаружена только мизерная часть денег России. Поэтому "почётная" обязанность по экспроприации российских денег легла на плечи коллективных европейцев.

Конечно, Евросоюз не хочет рисковать своей финансовой системой, поскольку отъём активов России будет означать крах этой системы. Поэтому в Брюсселе не придумали ничего лучше, как изъять проценты, набежавшие на российские деньги. В Еврокомиссии мотивировали такое решение тем, что активы де-факто принадлежат России, а вот проценты с них – нет. В Брюсселе назвали проценты "непредвиденной прибылью". Логика евробюрократов просто не поддаётся никакой логике. Это всё равно что заявить клиенту банка, что ему не принадлежат проценты на его вклад.

Стало известно, что страны Евросоюза приняли план использования доходов от замороженных активов России для помощи Украине. Решение было принято 21 мая 2024 года. Об этом сообщило агентство Reuters.

Соглашение по данному вопросу было достигнуто послами стран ЕС ещё в начале мая. Текст соглашения требовал только одобрения со стороны национальных правительств государств. Согласно утверждённому соглашению, 90% прибыли от российских активов будут направлены в управляемый Евросоюзом Фонд мира. Именно из этого "мирного" фонда и финансируются закупки вооружения для Украины [прим.]. Оставшиеся 10% будут направлены на поддержку Киева "другими способами".

В Евросоюзе ожидают, что замороженные активы России принесут к 2027 году примерно 15-20 миллиардов евро прибыли. Предполагается, что первый транш за счёт российских денег Киев получит уже в июле текущего года.

Reuters сообщает, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поблагодарил Евросоюза за это решение. Но он также заявил, что конечной целью Украины является "конфискация российских финансовых активов, а не просто получение выгоды от процентов".

"При всей нашей благодарности за это сегодняшнее решение, суммы не соизмеримы с суммой замороженных активов. Именно поэтому третьим шагом, о котором мы говорим с начала года, должна фактически стать конфискация самих активов", – заявил Кулеба.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что это предложение "явно будет иметь непредсказуемые последствия для еврозоны, экономик стран-членов блока и инвестиционного климата". Со слов Логинова, страны Евросоюза рано или поздно будут вынуждены вернуть России украденное.

#новости #россия #политика #финансы #евросоюз #европа #замороженные активы
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