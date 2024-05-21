Похоже, что Испанию просто заставили "подарить" эти боеприпасы.

Пусковая установка из состава зенитно-ракетного комплекса MIM-104 Patriot. Фото: Global Look Press/dpa/Bernd von Jutrczenka Коллективный Запад продолжает оказывать всевозможную военную "помощь" Киеву. А Зеленский продолжает эту помощь выпрашивать. В первую очередь киевских деятелей интересуют зенитно-ракетные комплексы Patriot американского производства. Достаточно дорогие и дефицитные системы. Стоимость одной батареи Patriot составляет около одного миллиарда долларов.

По версии Зеленского, пара таких комплексов способна прикрыть воздушное пространство Харьковской области и поможет остановить наступление ВС России на данном направлении. Именно об этом Зеленский говорил во время недавнего визита госсекретаря США Блинкена в Киев.

реклама

Любопытно, как менялись запросы киевских деятелей на американские ЗРК. Ещё в июне 2023 года, перед самым началом ставшего затем провальным "контрнаступления" ВСУ, Зеленский потребовал у Запада сразу пятьдесят (!) батарей "Пэтриотов". В этом году Зеленского, видимо, сильно попросили поумерить аппетиты. Поэтому Зеленский стал требовать всего семь батарей "Пэтриотов". А потом и вовсе две для Харьковского направления. Если следовать логике Зеленского о том, что две батареи помогут остановить наступление российской армии на Харьковском направлении, то с семью такими системами ВСУ уже бы давно вышли на границы 1991 года, о которых так любят мечтать в Киеве. А с полусотней таких комплексов Зеленский, наверное, вообще мог завоевать... Галактику.

Коллективный Запад продолжает искать для Киева средства ПВО в рамках немецкой инициативы. Как похвасталась глава МИД Германии Анналена Бербок во время своего визита в Киев, уже удалось собрать целый миллиард долларов на системы ПВО. Кстати, ровно столько и стоит одна батарея ЗРК Patriot.

Однако европейские страны НАТО почему-то не сильно горят желанием расставаться со своими ЗРК американского производства, опасаясь серьёзного ослабления собственных оборонительных возможностей. В настоящее время операторами ЗРК Patriot в Европе являются Германия, Греция, Нидерланды, Польша, Румыния, Испания и Швейцария. Из всех перечисленных стран только одна Германия "расщедрилась" на дополнительную батарею "Пэтриот". Остальные ни в какую.

Но, похоже, старшие "товарищи" из Вашингтона всё же сумели дожать Испанию. Не на комплексы, так хоть на ракеты для них. Кстати, стоимость одной ракеты для ЗРК Patriot, согласно открытым данным, составляет от двух до четырёх миллионов долларов (в зависимости от модификации), а цена одной ракеты PAC-3 [cамая современная версия, прим.] вообще составляет 5,27 миллиона. И Испания была вынуждена пожертвовать дорогостоящие ракеты.

По данным профильного ресурса Army Recognition, Испания поставит Украине ракеты для комплексов ПВО Patriot до конца июня. Министр обороны Испании Маргарита Роблес заявила, что боеприпасы уже находятся в пути. Их прибытие на Украину ожидается "в ближайшие дни". Поставка ракет является частью усилий Мадрида по оказанию военной помощи Киеву, которая также включает поставку основных боевых танков Leopard 2, 155-мм артиллерийских снарядов, оптико-электронных систем наблюдения и систем защиты от дронов. Роблес подчеркнула важность этой помощи, которая позволит Украине "эффективно защитить" себя. Во время заседания Контактной группы по обороне Украины она подтвердила готовность Испании поддерживать Украину столько, сколько необходимо.

По данным Army Recognition, в настоящее время Украина располагает всего двумя батареями ЗРК Patriot. Одна была поставлена Соединёнными Штатами, другая – Германией. Ещё две пусковые установки были переданы Нидерландами. Что-то подсказывает, что этих систем у Украины уже меньше [прим.].

P.S. Похоже, что власти Испании просто не осознают, что Вашингтон просто делает на них деньги. Ракеты то где-то будет необходимо покупать, взамен переданных Украине. А это "где-то" – военно-промышленный комплекс США. Хотя возможно и осознают, только ничего поделать не могут.