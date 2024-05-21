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crazycat21
Космические силы США продемонстрируют маневрирование своих спутников в 2026 году
Американские военные совместно с коммерческой фирмой работают над новой космической программой.

Изображение: Starfish Space

Как сообщает профильный ресурс Defense News, Командование Космических сил США планирует в 2026 году первую в своем роде логистическую миссию, которая должна продемонстрировать способность спутников маневрировать, а также показать возможность обслуживания космических аппаратов на орбите.

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Командование космических систем во взаимодействии с SpaceWERX — подразделением космических инноваций ВВС США, выделило компании Starfish Space из Вашингтона 37,5 миллиона долларов на разработку новой программы. Указанная фирма производит и эксплуатирует линейку спутников под названием Otter ("Выдра"). Эти коммерческие спутники могут обслуживать другие космические корабли. В зависимости от пожеланий заказчика спутник Otter в рамках своей миссии "может избавиться" от выработавшего свой ресурс космического аппарата либо предоставить рабочему спутнику "дополнительную двигательную установку" или  "дополнительную тягу". Вероятно, в данном случае речь идёт о замене силовой установки спутника либо о его "перезарядке" топливом. Хотя это маловероятно. Скорее всего, Otter просто будет выступать в роли космического буксира [прим.].

Согласно условиям заключенного контракта, фирма Starfish Space будет стыковать один из своих аппаратов Otter со спутниками Космических сил США для выполнения целого ряда задач – от продления срока службы военных спутников до перевода их на новые орбиты. Американские военные пока ещё не определились, какие спутники будут задействованы в эксперименте.

Как говорится в публикации Defense News, космический аппарат Otter будет способен выполнять операции сближения и стыковки в автономном режиме с широким спектром спутников, в том числе и с теми, которые изначально не проектировались для стыковки. Такая особенность спутника Otter открывает перед Космическими силами США целый ряд возможностей для поддержания в работоспособном состоянии уже существующих активов [спутников, прим.] и позволит в будущем поддерживать новые спутники без предъявления дополнительных требований к их конфигурации.

Свой первый спутник Otter компания Starfish Space запустила в космос в 2023 году. Но через несколько часов после запуска случилась "аномалия". Компания планирует запустить очередной космический аппарат Otter в 2025 году.

По данным Defense News, контракт был заключен в связи с тем, что американское командование рассматривает целесообразность использования коммерческих спутников для обслуживания военных космических кораблей – миссии, которая называется " Доступ в космос, мобильность и логистика" (SAML) . Бюджетный запрос службы на 2025 финансовый год включает 14 миллионов долларов для проведения демонстраций, которые помогут информировать о дальнейших планах.

Полковник Ричард Найсели – старший руководитель отдела материально-технического обеспечения в Коммерческом управлении Космического командования, отметил что военным необходимо понять коммерческие космические программы для того, чтобы определить, в каком направлении двигаться в рамках программы SAML. Со слов полковника, поскольку программа находится ещё в начальном состоянии, Космическим силам до того, как они пойдут ва-банк, необходимо убедиться, что у коммерческой компании имеется экономическое обоснование "выживания" без поддержки государства.

P.S. На первый взгляд, вся эта программа с маневрированием военных спутников напоминает очередную попытку "освоения" бюджетных средств. По ту сторону океана это умеют. Потом заявят, что программа была сырая, недоработанная, поэтому её пришлось закрыть. Но некоторую обеспокоенность вызывает заявленная возможность спутников Otter "избавляться" от старых космических аппаратов. Там где старые, там и рабочие. Неужели Пентагон ведёт подготовку к космическим войнам? Исходя из последних обвинений США в адрес России о якобы размещении на орбите оружия, исключать такого нельзя.

#новости #политика #технологии #космос #пентагон #спутники #противоспутниковое оружие #космическое командование сша
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