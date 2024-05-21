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crazycat21
Ландсбергис: Литва готова отправить своих военных на Украину, но под руководством Франции
Прибалтийская республика очень хочет отправить своих инструкторов на Украину, но боится делать это самостоятельно.

Фото: Вооружённые силы Литвы

Некоторое время назад французский президент Макрон проявил неслыханную до этого словесную воинственность. Глава Франции договорился до того, что не исключил возможность отправки французского воинского контингента на территорию Украины для оказания поддержки Киеву. Правда, потом слегка сдал назад и сказал, что это только один из возможных вариантов. 

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В большинстве европейских столиц и в Вашингтоне идею Макрона восприняли, мягко говоря, с большим недовольством. А если по-простому, то резко негативно. Потому что Франция – член НАТО. Отправка французского контингента на Украину автоматически бы означала втягивание в прямой военный конфликт с Россией всего Североатлантического атлантического альянса. А это уже Третья мировая, где все средства хороши...

Однако за инициативу Макрона всё же зацепились власти некоторых стран НАТО. Речь о прибалтийских лимитрофах, чьё политическое руководство славится своей "жёсткой" антироссийской риторикой. Что не день, так очередное громкое заявление. Сначала премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что у неё уже есть разрешение Сейма на отправку литовских военных инструкторов на Украину. Со слов главы правительства республики, исключительно для выполнения "учебных" миссий. Затем в очередной раз премьер-министр Эстонии Кая Каллас прямо заявила, что некоторые страны НАТО на свой страх и риск уже отправили своих военных на Украину. Какие конкретно страны, сказано не было. Что касается отправки эстонских солдат, то воинственная Кая Каллас дала понять, что этот вопрос является открытым и "ничего исключать нельзя".

Теперь в европейское информационное поле снова попала Литва. Глава МИД этой республики Габриэлюс Ландсбергис в ходе своего интервью французскому телеканалу LCI заявил, что Литва готова отправить своих военных инструкторов на Украину, но только не самостоятельно, а в составе какой-нибудь коалиции. В данном случае речь о тех инструкторах, которые уже обучали личный состав ВСУ до начала Специальной военной операции. Потом Вильнюс их официально вывел, чтобы ничего не случилось [прим.].

"Мы могли бы вновь направить инструкторов на Украину, тех, которые уже там присутствовали. Литва готова присоединиться к коалиции по обучению украинских военных, возглавляемой, например, Францией" – заявил Ландсбергис.

Исходя из заявления главы МИД Литвы, выводы напрашиваются сами собой. В сложившейся ситуации Литва выступает в роли мелкого политического провокатора. Кто "попросил" предпринять такие действия? Тот, кто не привык воевать своими руками. Лансбергис заявил о готовности Вильнюса отправить контингент. Но только в рамках коалиции и под руководством Франции. И заявление сделано в эфире французского телеканала. А с инициативой об отправке западных войск на Украину первым выступил президент Франции Макрон. Выходит, что пазл сложился. Похоже, Вашингтон подталкивает своих европейских союзников к прямому вмешательству, пытаясь остаться в стороне.

Заявление главы литовского МИД следует расценивать как "пробный шар" для оценки реакции как в Европе, так и в Москве.

#новости #украина #политика #франция #геополитика #литва #прибалтика #военные инструкторы #ландсбергис
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