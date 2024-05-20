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crazycat21
Военные США тестируют автомобили MRZR c дополнительными генераторами и повышенной грузоподъёмности
Американская фирма Polaris предложила Корпусу морской пехоты и Командованию специальных операций США новые варианты армейского автомобиля MRZR Alpha

Тактический армейский автомобиль MRZR Alpha с системой подавления дронов. Фото: Dalton S. Swanbeck/U.S. Marine Corps

Профильный ресурс Defense News сообщает, что фирма Polaris проинформировала о том, что она разработала новые варианты сверхлёгкого автомобиля MRZR Alpha, предназначенного для подразделений специальных операций. Оба варианта в скором времени будут запущены в производство. В настоящее время они проходят испытания в Корпусе морской пехоты и Командовании специальных операций США.

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Менеджер программы Джон ЛаФата заявил, что способность лёгких транспортных средств MRZR генерировать дополнительную электроэнергию для питания радиолокационных станций, сетевого оборудования и вооружения является для Корпуса морской пехоты приоритетом номер один. Чтобы удовлетворить запросы военных, фирма Polaris создала два варианта комплектов генерации энергии. Первый имеет мощность в один киловатт представляет "экспортную" энергосистему, которую можно установить на автомобили, уже стоящие на вооружении. Второй – это энергосистема мощностью 5 киловатт, которая устанавливается на автомобили MRZR Alpha непосредственно в процессе сборки.

Оба комплекта генерации используют преобразователь постоянного тока в постоянный [по тексту, прим.], который подключается к генератору переменного тока MRZR для выработки 24-вольтового тока. По информации компании, система сама "сообщает" двигателю, какая мощность необходима, и переводит двигатель на более высокие обороты только в том случае, если подключенное вооружение или оборудование требуют большую мощность.

ЛаФата заявил, что использование встроенного оборудования для генерации электроэнергии избавляет морских пехотинцев США от необходимости таскать с собой отдельный генератор. Морпехи теперь могут воспользоваться дополнительной энергией для питания системы спутниковой связи Networking On-the-Move; Единой системы авиационного контроля и управления, которая объединяет различные датчики воздушного базирования; облечённой версии интегрированной системы ПВО морской пехоты.

Джон ЛаФата также отметил, что одним из требований Корпуса морской пехоты было то, чтобы дополнительное оборудование для генерации электроэнергии не занимало грузовое пространство автомобиля MRZR Alpha. Фирма удовлетворила требование заказчика. Предложение Polaris представляет собой преобразователь постоянного тока в постоянный, который располагается между двумя задними сидениями автомобиля, блок распределения питания и предохранительный блок в стойке рядом с задним сидением, и небольшой переключатель на приборной панели машины.

Комплект генерации дополнительной электроэнергии, установленный на транспортном средстве, был продемонстрирован в начале мая 2024 года в ходе конференции Modern Day Marine. Тогда же было отмечено, что обслуживающий персонал [в подразделениях] может самостоятельно установить 5-киловатный комплект оборудования.

Defense News также сообщает, что фирма Polaris продолжает работать с Корпусом морской пехоты и Командованием специальных операций для того, чтобы определить существует ли потребность в автомобиле MRZR с грузоподъёмностью в шесть раз большей по сравнению с существующими вариантами. Компания взяла свой  стандартный двухместный автомобиль MRZR Alpha, добавила среднюю ось и расширила грузовую платформу. В результате получился лёгкий "грузовик", способный перевозить 3600 фунтов нагрузки вместо прежних 600 фунтов (1632 кг и 232 кг соответственно) у традиционных двух и четырёхместных машин Alpha. 

Трёхосный вариант тактического автомобиля MRZR Alpha с увеличенной полезной нагрузкой, представленный на конференции Modern Day Marine 2024 в Вашингтоне. Машина оснащена пусковой установкой APKWS для неуправляемых ракет. Фото: Polaris

При этом, как отметил Джон ЛаФата, автомобиль по-прежнему может транспортироваться конвертопланом V-22 Osprey, поскольку имеет 90% деталей от оригинального Alpha. 

На демонстрационном автомобиле в ходе конференции Modern Day Marine в кузове грузовика была установлена ракетная установка Advanced Precision Kill Weapon System (APKWS)  . Это установка для пуска неуправляемых 70-мм ракет Hydra 70, оборудованная комплектом лазерного наведения. Таким образом, обычное неуправляемое оружие превращается в высокоточное [прим.]. Но, как сказал ЛаФата, главными преимуществами нового варианта автомобиля MRZR Alpha является его небольшая масс и расширенное грузовое пространство. Представитель компании Polaris назвал этот автомобиль "швейцарским ножом" среди армейских транспортных средств, поскольку он может выполнять различные типы задач – от перевозки грузов и транспортировки раненых до огневого поражения противника.

В январе 2024 года компания-производитель передала Корпусу морской пехоты и Командованию спецопераций несколько автомобилей для испытаний. Со слов ЛаФата, Лаборатория боевых действий Корпуса морской пехоты, провела логистические учения и испытания с прототипа с прицельной стрельбой, поскольку морские пехотинцы изучают, какое вооружение можно разместить на платформе грузовика. 

Джон ЛаФата также уточнил, что его фирма увидела "пробел" в парке армейских транспортных средств между автомобилями MRZR и Joint Light Tactical Vehicle (JLTV) и решила его заполнить, предложив MRZR повышенной грузоподъёмности.

#новости #сша #техника #армия #оружие #автомобили #спецназ #морская пехота #mrzr alpha #армейский транспорт
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