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crazycat21
Захарова указала премьеру Эстонии, как заканчивается жизнь военных НАТО на Украине
Кая Каллас заявила, что некоторые страны НАТО уже обучают ВСУ на поле боя. Представитель МИД России ответила на это заявление

Мария Захарова. Фото: МИД России / ТАСС

В некоторых европейских столицах с огромным энтузиазмом подхватили идею президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке воинского контингента НАТО на Украину. США, Германия, Польша и даже Великобритания – те страны, которые имеют действительный вес в Североатлантическом альянсе, высказались резко отрицательно в отношении инициативы Макрона, заявив что не хотят прямой военной конфронтации с Россией. Но, похоже, что республикам Прибалтики всё ни по чём. Даже мнение старших партнёров по НАТО. Власти Литвы не исключили отправки своих инструкторов на Украину, заявив, что на это есть разрешение Сейма. Им вторят и в Эстонии.

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В своём интервью британской газете Financial Times премьер-министр местного правительства Кая Каллас рассказала, что вопрос отправки эстонских военных инструкторов на Украину для обучения личного состава ВСУ остаётся "открытыми", и что "ничего нельзя исключать". Более того, премьер Эстонии отметила, что некоторые страны НАТО уже обучают солдат ВСУ. Непосредственно на поле боя.

"Есть страны, которые уже обучают солдат на поле боя", – сказала она.

Разумеется, такое громкое заявление не могло остаться незамеченным в Москве. Слова главы эстонского правительства прокомментировала в своём телеграм-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она прямо указала, как заканчивается жизнь военных НАТО на Украине.

"Некоторые страны уже получают своих обучающих обратно. Только молчат об этом. Надеюсь, храбрая Кая расскажет подробности".

Мария Владимировна как всегда точна с формулировками. Все эти инструкторы из западных стран работают под личиной "добровольцев" или попросту наёмников. И эти наёмники регулярно попадают под раздачу от Вооружённых сил России. В западных столицах свои потери не признают, поскольку понимают, что признание потерь – это признание прямого участия в конфликте, соответственно, эскалация. А там и ответ может последовать. 

#новости #политика #нато #конфликты #эстония #кая каллас
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