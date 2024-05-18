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crazycat21
Forbes: Украина получит сотни бронемашин для очередного «контрнаступления»
Вашингтон передаст Киеву более 100 БМП M2 Bradley и 100 бронетранспортёров М113

Американские БМП M2 Bradley. Фото из открытых источников

Коллективный Запад продолжает оказывать Киев всевозможную военную "помощь". Традиционно главным спонсором выступают Соединённые Штаты, заинтересованные в затягивании конфликта, поскольку он лишь способствует развитию военно-промышленного комплекса Америки.

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Недавно, после начавшегося наступления российских войск на Харьковском направлении, Киев с экстренным визитом посетил госсекретарь США Энтони Блинкен, который должен был выразить поддержку киевским деятелям. Выразил, не только на словах но и на деле. По итогам своего визита господин Блинкен заявил, что Вашингтон предоставит дополнительную военную помощь на сумму 2 миллиарда долларов США. Помощь будет оказана в счёт ранее выделенного пакета на 61 миллиард. 

Никакой конкретики о содержимом новой поставки сказано не было. Зеленский просил два комплекса ЗРК Patriot для прикрытия воздушного пространства Харьковской области. По версии окончательно потерявшего легитимность, фактически "просроченного" украинского президента, эти две системы помогли бы остановить наступление ВС РФ. Кстати, обещанных Блинкеным двух миллиардов как раз хватит на две батареи.

Так что же будет передано в новом пакете, всё же ЗРК Patriot или что-то другое? Довольно любопытная публикация на данную темы вышла на страницах издания Forbes. Автором материала является Викрам Миттал.

Согласно опубликованным данным, содержимое нового пакета военной помощи для Киева "отражает насущные потребности украинских военных и дает представление о предстоящих этапах конфликта". Помимо боеприпасов, в которых ВСУ очень нуждаются, в составе пакета более 100 боевых машин пехоты M2 Bradley и 100 бронетранспортеров M113. По версии эксперта Forbes, эти бронемашины будут играть ключевую роль как в продолжающейся обороне, так и в потенциальном контрнаступлении ВСУ.

Откуда данные о количестве передаваемых бронемашин? Автор журнала Forbes заявил, что содержимое нового пакета военной помощи для Киева не разглашалось. Но на сайте госдепа США приводится список вооружения и оборудования, предоставленного Украине. За последний месяц список обновился. В него добавлено неназванное количество реактивных систем залпового огня M142 HIMARS, 10 000 противотанковых мин для дистанционного минирования, 200 000 артиллерийских снарядов калибра 155 мм, 60 радиолокационных систем, 5 000 гранатомётов и 8 патрульных катеров. В приведённом перечне количество переданных БМП M2 Bradley изменено с "более 200" до "более 300", а количество гусеничных бронетранспортёров M113 увеличено с 300 единиц до "более 400".

По мнению эксперта Forbes, указанные бронемашины прибудут на Украину в ключевой момент и обеспечат ей "тактическое преимущество" на поле боя.

Отмечено, что американские боевые машины пехоты и бронетранспортёры не соответствуют традиционной украинской оборонительной тактике, поскольку изначально предназначены для наступательных боевых действий. По мнению зарубежного издания, поставка данной техники позволит ВСУ изменить свою оборонительную стратегию и использовать тактику, приближенную к американской. ВСУ уйдут в глухую оборону до тех пор, пока не появятся благоприятные условия для "контратаки". 

А дальше Викрам Миттал пишет, что после появления этих "благоприятных" условий украинцы якобы быстро перейдут в наступление и "прорвутся" через якобы растянутые позиции российских войск! Как утверждает этот "эксперт", такая стратегия якобы позволит Украине окружить российские силы, нарушить наступление ВС РФ и... поможет Украине вернуть инициативу на поле боя! 

Эксперт Forbes на голубом глазу утверждает, что такой сдвиг фактически станет началом нового контрнаступления Украины.

P.S. Материал американского журнала является ещё одним свидетельством того, как на Западе подаётся информация о происходящем. Объективность – это не про западные СМИ. Какое украинское контрнаступление, какая "растянутая" линия обороны армии РФ? Неужели там ещё верят в то, что им рассказывает киевский лидер? А про якобы вероятное "окружение" российских войск – это что-то с чем-то! 

Контрнаступ 2.0? Только аналитик Forbes почему-то не уточнил, что для этого нужна не только техника, которая всё равно превратится в дорогостоящий металлолом, но и люди. А с людскими резервами у Киева не то что туго, а очень туго. Особенно после вступления в силу нового закона о мобилизации. Улицы украинских городов просто опустели. Скорее, это будет "контротступление", причём достаточно быстрое.

#новости #сша #политика #армия #оружие #военные новости #бронетехника #военная помощь #m2 bradley #м113
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