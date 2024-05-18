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crazycat21
Франция готовит в Эстонии отряд «суперскрытных» разведчиков, которой мог бы «пригодиться на Украине»
О новом отряде военной разведки ВС Франции

Французские военнослужащие. Фото из открытых источников

Ещё одно доказательство того, что президент Франции Эммануэль Макрон не просто когда-то заявил о возможной отправке французского воинского контингента на Украину. Как известно, дыма без огня не бывает. Похоже, что нынешнему главе Пятой республики не дает покоя былая слава Наполеона Бонапарта. Только Макрон – совсем не Наполеон. Таланты не те!

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Стало известно, что Вооружённые силы Франции готовят новое специальное подразделение разведчиков, которое предназначено для поддержки наступательных операций. Данный отряд под названием FRAN уже прошёл "обкатку" в ходе учений Североатлантического альянса на территории Эстонии. Об этом сообщила французская радиостанция RTL. Согласно опубликованным данным, это подразделение "могло бы пригодится" на Украине.

"Мы будем проникать, пытаться подобраться к позициям противника и даже обойти его. Затем у нас будет два решения в плане разведки. Развернуть наш беспилотник или воспользоваться старым добрым способом – глазами. Мы можем видеть немного окружающей местности. Это очень похоже на то, что мы видим на Украине и на великих равнинах Востока. Так что для нас это очень интересно", – рассказал один из членов отряда FRAN, старший сержант Кентен.

Слова французского сержанта из нового специального отряда являются косвенным свидетельством того, что официальный Париж всё же рассматривает возможность переброски своего военного контингента на Украину.

По данным французской прессы, бойцы нового подразделения могут часами "скрываться в кустарнике", благодаря камуфляжу и использовать беспилотники для наблюдения за противником с высоты двух-трёх сотен метров. Новый отряд "суперскрытных" солдат должен выявлять опорные пункты противника, искать точки входа на оборонительные позиции, а также координировать действия штурмовых подразделений, которые эти позиции будут брать.

Со слов старшего сержанта Кентена, он и его сослуживцы проводят тренировки в реальных условиях и уже готовы защищать своего эстонского союзника.

Более подробная информация о новом отряде "суперскрытных" солдат, о его составе и численности, а также о том, как скоро его отправят на Украину [и отправят ли вообще, прим.] отсутствует.

P.S. Похоже, что эти "малозаметные" солдаты всё же проходят подготовку именно для Украины. Во-первых, об этом свидетельствуют слова самого французского старшего сержанта. Оборот "мы видим на Украине" он употребил неспроста. Получается уже был там? Не исключено. Во-вторых, французские журналисты утверждают о том, что новоявленные спецы могут "часами сидеть в кустарнике". Это является противоречием словам самого сержанта Кентена, который говорил о том, что его подразделение готово к защите эстонского союзника. В Эстонии лесов мало, остались только кустарники? Если что, так там есть ещё и болота. А кустарники и редкие лесополосы – это уже степная зона, которая находится намного южнее.

Похоже, что президент Макрон и его окружение окончательно потеряли связь с реальностью. Впрочем, как и другие западные политики.

#новости #политика #армия #франция #военные новости #конфликты #разведка
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