Артиллеристы ВСУ на Харьковском направлении жалуются на российские дроны-камикадзе "Ланцет".

Ударный беспилотник "Ланцет". Фото: 5-tv.ru

Агентство Reuters опубликовало информацию о том, как видят процесс создания российскими войсками буферной зоны на Харьковском направлении с той стороны, со стороны противника. Как говорится в материале издания, артиллерия ВСУ сталкивается с большей, чем когда-либо, угрозой со стороны беспилотников-камикадзе "Ланцет" Вооружённых сил России.

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Приведены слова некоего 21-летнего командира артиллерийской батареи 42-й бригады ВСУ. По данным издания, эта батарея в течение недели вела "безостановочный" огонь для того, чтобы остановить наступление российских войск.

"Приходит один [беспилотник, прим.], потом второй, через 10 минут приходит третий", — сказал артиллерист с позывным "Артист".

Reuters cообщает, что российские дроны с X-образным оперением, несущие несколько килограммов взрывчатки уже более года представляют одну из самых серьёзных угроз для украинской артиллерии и бронетехники. Однако, экипаж 122-мм САУ 2С1 "Гвоздика", с которым довелось пообщаться журналистам, говорит, что никогда не видел такого количества "Ланцетов", как в небе Харьковской области. Это при том, что данный расчёт ранее участвовал в боевых действиях на нескольких наиболее напряжённых участках линии боевого соприкосновения.

Ударные дроны, такие как беспилотники-камикадзе "Ланцет", всегда работают в связке с разведывательными дронами российской армии. Расчёт упомянутой "Гвоздики" рассказал, что теперь не бывает момента, когда бы поблизости не находились "воздушные глаза" ВС РФ, разыскивающие цели.

"В любой момент в воздухе может находиться от одного до пяти (различных) дронов", — сказал "Артист".

При этом украинский артиллерист имел в виду расположение собственной батареи. На линии боевого соприкосновения число российских беспилотников в воздухе намного выше.

Со слов артиллериста ВСУ, "Ланцеты" теперь пикируют на цели на огромной скорости с высоты в несколько сотен метров.

Reuters отмечает, что в тот день корреспонденты издания увидели "яркое напоминание" о большой разрушительной силе российского "Ланцета" – сгоревший остов танка ВСУ, окружённый разбросанными боеприпасами. Танк был уничтожен беспилотником накануне.

P.S. Ещё одно доказательство того, что военная промышленность России кратно нарастила выпуск продукции. Если пару лет назад "Ланцеты" были некой экзотикой в зоне СВО, то теперь это обычный расходник. Но от этого не менее опасный для противника. Кроме того, зарубежное издание свидетельствует о том, что в Вооружённых силах РФ сумели создать эффективный и быстродействующий [с коротким временем реакции, прим.] разведывательно-огневой контур.