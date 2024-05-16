Румынский политик сделал довольно резонансное заявление.

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку. Фото: noi.md

Ещё одно доказательство того, что Румыния давно положила глаз на соседнюю Молдавию и даже часть Украины. Амбиции официального Бухареста, который уже успел приобщится к европейской и трансатлантической солидарности в рамках ЕС и НАТО, просто зашкаливают.

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Впрочем, ожидаемо, поскольку пост президента Молдавии занимает Майя Григорьевна Санду, которая проводит довольно жёсткие репрессивные меры против населения собственной страны и местных СМИ. О свободе слова в современной Молдавии уже позабыли. И все репрессивные действия нынешних молдавских властей подаются под "соусом" защиты демократии. Прямо как по методичке американского госдепа. И ко всему прочему гражданка Санду, которая либо по историческом недоразумению, либо по чьему-то тщательно продуманному плану занимает президентское кресло, имеет румынский паспорт. Совпадение? Сомнительно. А теперь самое интересное...

Недавно Марчел Чолаку – премьер-министр соседней с Молдавией Румынии, сделал весьма резонансное заявление. В ходе теледебатов на канале Digi24 высокопоставленный румынский политик заявил, что Бухарест будет оказывать Кишинёву всяческую поддержку на его интеграционном пути [речь о вступлении в ЕС, прим.], поскольку никаких молдаван не существует в природе, потому что они являются румынами. А поскольку молдован нет, то нет и молдавского не существует.

"Нет молдаван, не существует молдавского языка, это румынский язык и это румыны", – сказал Чолаку в среду в ходе теледебатов на канале Digi24.

По версии премьер-министра Румынии, действующий президент Майя Санду является "единственным демократическим и европейским решением" для Молдавии.

В Румынии давно и не стесняясь говорят о намерении вернуть Бессарабию в свой состав. Бессарабия – это историческая область на территории современной Молдавии и нескольких районов Украины. Эта область находилась в составе Российской империи до 1917 года, и вошла в состав Румынии только в 1918 году в ходе насильственного присоединения. В состав СССР регион вернулся в 1940 году, тогда же была образована Молдавская ССР. О каких румынах глаголет политик из Бухареста?

Кстати, господину Чолаку стоит подучить историю, которую он намерено собирается переписать. Как появилась независимая Румыния? Появлению государственности этой территории способствовали победы России над Османской Империей. До этого ни о какой Румынии никто даже не слышал. Зато Молдавия до этого существовала на протяжении столетий как княжество наравне с Валахией.