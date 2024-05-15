Норвежцы ищут альтернативное авиационное топливо для высокотехнологичных военных операций.

Истребители F-35 Королевских ВВС Норвегии. Фото: RNAF

На Западе "зелёная" повестка по-прежнему не теряет своей актуальности. Впрочем, удивляться нечему, поскольку коллективная Европа отказалась от поставок дешёвых российских углеводородов, поэтому топливо там дорогое. Вот и ищут европейцы всевозможные варианты.

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Как сообщил профильный ресурс Bulgarian Military, новейшие истребители F-35 норвежских ВВС скоро смогут летать не на привычном авиационном керосине, а на биотопливе. Таким образом Норвегия стремится продемонстрировать актуальность биологического топлива в высокотехнологичных военных операциях.

Отмечено, что норвежская инициатива не является новой. Ещё в 2016 году ВВС США первыми провели полёты своих F-35, заправленных биотопливом. Инициатива является частью более широких усилий по изучению альтернативных источников энергии и сокращению выбросов углекислого газа военными. Целью проведённых испытаний была оценка характеристик и надёжности F-35 при полётах на альтернативном (биологическом) топливе. Необходимо было продемонстрировать, что истребитель может сохранить свои эксплуатационные характеристики без ущерба эффективности и безопасности.

Испытания проводились на авиационной базе Эдвардс в Калифорнии. Данный объект является ключевым для программ лётных испытаний ВВС США, поскольку обеспечен необходимой инфраструктурой для такого рода мероприятий. Причиной, послужившими для проведения тех испытаний, стало желание американских военных оценить потенциал снижения зависимости от традиционных ископаемых видов топлива, провести оценку снижения парниковых выбросов и повышения энергетической безопасности за счёт диверсификации видов топлива.

Биотопливо, в данном случае смесь гидроочищенных эфиров и жирных кислот, было выбрано из-за его совместимости с современными реактивными двигателями. Кроме того, оно соответствует строгим требованиям к производительности военных самолётов без ущерба надёжности и безопасности.

В ходе проведённых испытаний было установлено, что истребитель F-35 действительно может летать на биотопливе без какого-либо изменения его возможностей. Самолет сохранил свои летно-технические характеристики, включая скорость, маневренность и дальность полета, работая на смеси биотоплива. В результате было продемонстрировано, что биологическое топливо может стать альтернативой обычному авиационному топливу для F-35 и, возможно, для других типов боевых самолётов.

P.S. О типе биотоплива, которое намереваются использовать норвежские ВВС для своих истребителей, ресурс Bulgarian Military не сообщает. Вероятно, будут использованы американские наработки либо британские. Англичане также работают в этом направлении.