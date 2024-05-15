Даже миллиардеры не застрахованы от досадных инцидентов, связанных со своим имуществом.

Boeing 757 Дональда Трампа. Фото: John Minchillo / AP

Как сообщило агентство Reuters, частный самолёт Boeing 757, принадлежащий миллиардеру и кандидату в президенты США Дональду Трампу, врезался в другой корпоративный самолёт во время руления в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич во Флориде. Инцидент произошёл в воскресенье 12 мая. Информация приводится со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

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В заявлении Федерального управления гражданской авиации (FAA) говорится, что частный Boeing 757 столкнулся с припаркованным и пустым корпоративным самолётом в аэропорту на юге Флориды. В заявлении FAA не указано, что "Боинг" принадлежит Дональду Трампу. В заявлении также указано, что столкновение произошло в той части аэропорта, куда FAA "не направляет" самолёты. Агентство добавило, что оно ведёт расследование инцидента.

По данным Reuters, предвыборный штаб Трампа не сразу отреагировал на просьбу прокомментировать произошедшее.

В субботу, 11 мая, Дональд Трамп провёл митинг в Уайлдвуде, штат Нью-Джерси. Инцидент произошёл после того, как самолет приземлился в аэропорту Уэст-Палм-Бич около 1:20 ночи в воскресенье.

Boeing 757 является одним из инструментов предвыборной компании Дональда Трампа. Во время захода в аэропорт Огайо диспетчер даже сообщил: "Trump Force One, вам разрешена посадка". Для справки, позывной "Air Force One" присваивается любому самолёту ВВС США, на борту которого находится американский президент [прим.].

По данным агентства Reuters, Трамп приобрёл свой Boeing 757 в 2010 году. Стоимость покупки составила 100 миллионов долларов. Борт серьёзно доработан. В салоне присутствуют позолоченные элементы, имеются две отдельные комнаты для гостей, три ванные комнаты, столовая и конференц-залы. Кроме того, салон самолёта оснащён развлекательной системой. Сам борт был построен в 1991 году.

В январе 2024 года Дональд Трамп призвал возобновить производство Boeing 757, выпуск которого был завершён в 2004 году. Согласно заявлению Трампа в социальных сетях, корпорация Boeing должна вернуть на производственную линию 757-й, поскольку это "самый красивый и самый управляемый" (с точки зрения пилотов) самолёт из всех, когда либо производившихся корпорацией.