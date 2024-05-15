По данным Bloomberg, администрация Байдена ведёт активную работу над отправкой на Украину дополнительной батареи ЗРК Patriot.

ЗРК MIM-104 Patriot. Фото из открытых источников

Агентство Bloomberg сообщило, что администрация президента США Джо Байдена работает над отправкой на Украину дополнительной батареи зенитно-ракетного комплекса Patriot. Информация приводится со ссылкой на анонимные источники, знакомые с ситуацией.

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Штаты намереваются передать ещё одну ракетную батарею вместе с радиолокационными станциями. По данным всё тех же источников, европейские страны также работают над тем, чтобы передать Киеву дополнительные средства ПВО "из своих запасов".

Во время недавнего визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев Зеленский заявил, что ВСУ требуются ещё две батареи ЗРК Patriot для защиты воздушного пространства Харьковской области, где российская армия начала наступление.

Ещё в 2022 году власти США объявили о том, что передают Киеву одну батарею ЗРК Patriot, и так же поддержат стабильные поставки зенитных управляемых ракет ещё для двух аналогичных систем.

В текущем году киевское правительство обратилось к западным союзникам с просьбой предоставить дополнительные батареи "Пэтриот", каждая из которых стоит около одного миллиарда долларов, а также другие системы противовоздушной обороны. Bloomberg отмечает, что производство и обслуживание американских зенитно-ракетных комплексов обходится очень дорого. Многие из переданных Киеву таких систем уже уничтожены. И это вызвало "разочарование" украинских чиновников, которые теперь утверждают, что европейские союзники могут предоставить дополнительные системы.

Киев попросил Запад дополнительно передать ещё семь батарей Patriot. Но, похоже, Зеленского осадили и попросили умерить свои аппетиты. Пока на запрос откликнулась только одна Германия, чей "добрый" канцлер Олаф Шольц пообещал передать один комплекс (батарею) "Пэтриот".

Таким образом, с учётом последнего запроса Зеленского на два комплекса ЗРК американского производства и намерений администрации Байдена, кто-то из европейцев должен "подарить" аналогичную систему из запасов своей армии. Вопрос, кто? Из европейских стран комплексы Patriot имеют на вооружении Германия, Греция, Нидерланды, Испания, Швеция, Польша и Румыния. Германия выразила своё согласие "помочь". Остальные страны не особо горят желанием расставаться с дорогостоящими и дефицитными средствами ПВО, поскольку передача "Пэтриота" Украине автоматически означает его уничтожение. Российским ракетам всё равно. Вероятно, на роль "дарителя" Вашингтон назначит Румынию, поскольку это самое слабое звено среди всех европейских стран НАТО.