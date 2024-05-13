Советник президента Эстонии по национальной безопасности заявил, что вопрос отправки войск в регионы Западной Украины тщательно анализируется.

Изображение: NATO

Прибалтийские политики в своём репертуаре. Чем меньше государство по площади и чем меньший вес оно имеет в Североатлантическом альянсе – тем громче заявления местных политиков. Похоже, лавры президента Франции Эммануэля Макрона, уверовавшего в свои силы и заявившего о возможности отправки французского контингента на подмогу Киеву не дают покоя.

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Стало известно, что власти Эстонии "серьёзно" обсуждают возможность отправки своих войск в регионы Западной Украины. Это воинство должно взять на себя некоторые "тыловые" функции для того, чтобы высвободить украинские подразделения и отправить их на фронт. Об обсуждениях в Таллине профильному ресурсу Breaking Defense поведал Мадис Ролл – советник президента Эстонии по национальной безопасности.

Со слов чиновника, исполнительная власть страны в настоящий момент проводит анализ потенциального шага. Но Эстония предпочла бы сделать его в рамках более широкой миссии НАТО, "чтобы продемонстрировать более широкую объединенную силу и решимость". При этом не исключается и участие Эстонии в меньшей по размерам коалиции. Заявлено, что дискуссии на эту тему продолжаются.

"Мы должны рассмотреть все возможности. Нам не следует ограничивать свои умы относительно того, что мы можем сделать", – сказал Ролл.

Кроме того, по мнению советника президента Эстонии, нельзя исключать, что страны НАТО, которые сейчас выступают против отправки войск альянса на Украину, изменят свою точку зрения.

Breaking Defense сообщает, что непосредственный начальник Мадиса Ролла – президент Эстонии Алар Карис, хоть и занимает пост со множеством "церемониальных" обязанностей по сравнению с полномочиями премьер-министра Каи Каллас, всё же является главнокомандующим Эстонии.

Комментарии Ролла прозвучали после того, как командующий Силами обороны Эстонии генерал Мартин Херем ранее заявил, что несколько месяцев назад в Таллине уже обсуждались вопросы отправки эстонских военных на Украину для выполнения вспомогательных функций, таких как медицинское и логистическое обеспечение, а также противовоздушная оборона отдельных районов Украины. Но после того, как такая идея вызвала резонанс в обществе, вопрос с отправкой войск повис в воздухе.

P.S. Тот случай, когда и хочется – и никак! Эстонские политики вроде бы и не прочь отправить своих вояк набраться "боевого" опыта, но только если вместе со старшими товарищами по НАТО. Интересно, если альянс всё же рискнёт, контингент Эстонии тоже будет "церемониальным"?