О громком заявлении президента соседней страны.

Президент Финляндии Александер Стубб. Фото: Petteri Bülow / Yle

Западные политики любят делать громкие заявления, напрямую касающиеся России. Ещё в апреле 2022 года глава всей дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что конфликт на Украине должен быть выигран на поле боя. Тем самым этот дипломат в достаточно прямой форме дал понять, что коллективный Запад, поддерживающий Киев, напрямую заинтересован в нанесения поражения России.

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Потом была ещё куча громких заявлений со стороны европейских политических элит – от прибалтийских лидеров до более тяжеловесных фигур. А недавно президент Франции Эммануэль Макрон, желающий набрать политических очков, проявил неслыханную словесную воинственность и договорился до возможного появления французского контингента на территории Украины.

Похоже, что от своих коллег по цеху решил не отставать и президент Финляндии Александер Стубб. Тем более его страна относительно недавно вступила в НАТО, поэтом Хельсинки должен "соответствовать" общепринятому тренду. В интервью немецкой газете Frankfurter Allgemeine Zeitung финский лидер договорился до того, что в настоящий момент путь к миру на Украине лежит через поле боя. Об этом со ссылкой на немецкую газету сообщило агентство ТАСС.

"Я надеюсь, что в следующем году мы достигнем ситуации, на основе которой можно будет проложить путь к соглашению. Но мы пока еще не в этой ситуации. Сейчас единственный путь к миру лежит через поле боя", – заявил Стубб в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

То есть, если следовать логике президента Финляндии, то мирное соглашение всё же возможно, но только потом, в следующем году. И то на условиях, продиктованных Западом? Получается так. И ещё выходит, что господин Стубб не против уже сейчас примерить на себя статус интервента и бросить против России своё войско, в противном случае как понимать его слова?

А вообще заявление, сделанное Стуббом, не сколько пугает, сколько удивляет. Кого он собрался побеждать? В данном случае такие слова следует рассматривать просто как желание выслужиться перед старшими "товарищами" из Брюсселя и Вашингтона.