Киев продолжает распродавать Украину западному капиталу

Фото: Алена Николаевич / Укринформ / Keystone Press Agency / Global Look Press

Современная Украина давно утратила субъектность и находится под внешним управлением Запада. А там где есть внешнее управление, там присутствуют и финансовые интересы крупных западных корпораций. Более того, страна продолжает существовать исключительно за счёт западных финансовых вливаний. Своих собственных средств у нее практически нет. Даже заработные платы бюджетников и социальные выплаты производятся за счёт зарубежных траншей. А по долгам платить надо...

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Одним из главных богатств Украины всегда являлись её сельхозугодия. Плодородные чернозёмные почвы, идеально подходящие для выращивания злаковых культур, всегда были объектом пристального внимания Запада.

Ещё в 2021 году президент Зеленский "протолкнул" в Раде закон, который позволяет передавать органам местного самоуправления земельные угодья для последующей их продажи на аукционах. Зарубежные компании получили возможность не только брать землю в аренду на целые десятилетия, но и даже скупать их через различные инвестиционные фонды. Западные дельцы тут же поспешили воспользоваться возможностью.

Но, похоже, Киеву и продавать уже нечего. Это касательно земли. Но ещё остались остатки некогда развитой промышленности, доставшейся стране в наследство от СССР. И она, вероятно, пойдёт "с молотка", поскольку Киев нуждается хоть в каких-то средствах.

Стало известно, что Киев пригласил Варшаву поучаствовать в большой приватизации. Об этом сообщил руководитель Фонда госимущества Украины Виталий Коваль. Соответствующую информацию опубликовала пресс-служба организации.

Как говорится в сообщении, Коваль провёл встречу с замглавы Министерства государственных активов Польши Яциком Докриминским.

"Договорились, что Министерство направит свою делегацию на Украину, чтобы изучить потенциальные возможности большой приватизации, в частности в химической и титановой отраслях".

Кроме того, сообщается, что польская сторона проявляет интерес к пищевой индустрии, а именно к хлебозаводам. А ещё Коваль предложил полякам посмотреть и заводы по производству спирта.

Ещё в ноябре 2023 года украинский Фонд госимущества сообщил, что в 2024 году на торги будут выставлены крупные промышленные объекты по цене от 250 миллионов гривен, что эквивалентно 6,3 миллиона долларов. Помимо продажи объектов промышленности, планируется сдать в аренду и государственные сельскохозяйственные угодья.

Следующим шагом названо прибытие польской делегации в Киев для непосредственного осмотра объектов приватизации. Сама приватизация запланирована на лето.