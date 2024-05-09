Замглавы МИД РФ предупредил Запад о недопустимости курса на эскалацию

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Фото: © Пресс-служба Министерства иностранных дел РФ/ ТАСС

Западному миру очень не нравится, что инициатива в ходе проведения Специальной военной операции полностью принадлежит России. Также бывшим "партнёрам", а ныне недружественным государствам сильно не нравится то, что им не удалось ослабить российскую экономику при помощи огромного количества всевозможных санкций. Россия только набирает силу. Поэтому в европейских столицах и в Вашингтоне не придумали ничего иного, как пойти по пути эскалации, постоянно поднимая ставки в масштабной геополитической битве. Россия вынуждена предпринимать превентивные меры.

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что из-за эскалационного курса Запада вынуждена усиливать меры ядерного сдерживания. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Превентивное применение Россией ядерного оружия прописано в военной доктрине страны и в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания. В настоящее время никаких изменений туда не вносилось. Но, как отметил дипломат, меняется сама обстановка. Поэтому соотношение базовых документов в этой области с потребностями обеспечения безопасности страны являются предметом постоянного анализа.

"Мы предупреждаем наших противников, что их эскалационный курс, конечно, ставит нас перед необходимостью предпринимать шаги, которые фактически означают усиление мер сдерживания".

Сергей Рябков отметил, что учения по отработке применения тактического ядерного оружия как раз является предметом этих усилий.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Генштабу начать подготовку к проведению в ближайшее время учений, в ходе которых будет проведена отработка применения нестратегического (тактического) ядерного оружия. В учениях будут задействованы войска Южного военного округа, силы флота и ВКС. Учения являются ответом на провокационные угрозы и заявления со стороны Запада.