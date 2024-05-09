Коллективному Западу не даёт покоя российский регион.

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На протяжении длительного времени коллективный Запад желает максимально ослабить Россию. И не только ослабить, но даже нанести стратегическое поражение. Только не получается. Россия полностью перехватила инициативу в ходе Специальной военной операции, экономика страны идёт в рост, а военная промышленность кратно нарастила объемы выпускаемой продукции. По-другому быть не могло, поскольку страна снова в одиночку противостоит коллективному Западу. В западной коалиции насчитывается полсотни государств – члены самого "миролюбивого и сугубо оборонительного" Североатлантического альянса и им сочувствующие [или подчинённые, прим.].

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На этом фоне политики и военные высокого ранга в западных столицах постоянно призывают свои страны готовится к войне. Свои призывы они объясняют тем, что в ближайшие годы Россия якобы намерена на кого-то там напасть. Хотя России это абсолютно не надо, нет никаких мотивов: ни геополитических, ни военных, ни экономических. Кстати, об этом постоянно говорят в Москве. Но западный мир не слышит или просто не хочет слышать и находится "на своей волне".

Очередное антироссийское и довольно милитаристское заявление было опубликовано на страницах агентства Bloomberg. Автором публикации является Джеймс Ставридис – адмирал ВМС США в отставке и бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе.

Этот высокопоставленный военный заявил, что после вступления Финляндии и Швеции в Североатлантический альянс многие аналитики стали называть Балтийское море "озером НАТО". Однако Россия контролирует часть балтийского побережья между Польшей и Литвой из-за своего анклава – Калининградской области. И этот анклав действует как географический клин между балтийскими государствами НАТО – Эстонией, Латвией и Литвой — и остальными членами альянса.

Поэтому в случае конфликта между НАТО и Россией необходимо решить вопрос с Калининградом. Как заявил Ставридис, его необходимо "нейтрализовать". В Калининградской области дислоцируется большая часть Балтийского флота ВМФ России, там же имеются значительные авиационные и ракетные силы. Также Ставридис не исключил и наличие в регионе тактического ядерного оружия.

Экс-главком НАТО пояснил необходимость нападения альянса на Калининградский регион в случае войны. По его мнению это необходимо для того, чтобы Сухопутные войска ВС РФ, действуя с территории Белоруссии, не могли взять под контроль так называемый Сувалкский коридор между Польшей и Литвой.

Этот коридор – кратчайшее расстояние по прямой между Белоруссией и Калининградской областью. Он имеет стратегическое значение не только для Прибалтики, но и для НАТО в целом, поскольку контроль над ним позволяет отрезать прибалтийские республики от основной территории альянса [прим.].

Заявление экс-главкома НАТО в Европе не являются какой-то новостью. Западные политики и военные никогда не скрывали своих агрессивных планов по отношению к российскому эксклаву [есть морской путь с основной частью России, прим.], для них он является настоящей головной болью. И дело не в Сувалкском коридоре. Здесь Ставридис лукавит. Просто современное ракетное оружие позволяет держать под прицелом половину Европы. Вот в западных столицах и злятся. Да и флот позволяет контролировать Балтику. Поэтому основная часть военных манёвров альянса в регионе Балтийского моря как раз и направлена на отработку захвата территории региона.

Только одного не понимают в НАТО, а именно того, что поползновение на самый западный регион России вызовет молниеносный ответ. И даже американцам не удастся отсидеться за океаном, не говоря уже о британцах.