Премьер-министр страны в интервью зарубежной прессе рассказала, что у неё есть разрешение Сейма на отправку контингента, но только для тренировочной миссии

В последнее время в западном мире и в странах которые стараются себя к нему причислить [речь о Прибалтике, прим.] постоянно ведутся разговоры о возможном появлении контингента НАТО на территории Украины. Особенно преуспел в рассуждениях на данную тему президент Франции Эммануэль Макрон, возомнивший себя чуть ли не новым Бонапартом и поэтому проявляющий исключительную воинственность. Однако и не он один такой.

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Литва заявила о готовности отправить своих военных на Украину. О том в интервью британской газете Financial Times заявила премьер-министр прибалтийской республики Ингрида Шимоните. Но с оговоркой, что литовские военные в случае отправки на Украину, будут задействованы в "учебной" миссии.

Глава правительства Литвы заявила, что у неё уже есть разрешение парламента страны (Сейма) на отправку солдат, но Киев пока не делал соответствующего запроса.

Также Шимоните сказала, что Москва может счесть такой шаг со стороны Вильнюса провокацией, но Литва никак бы не смогла помочь Украине, если бы задумывалась об ответных действиях со стороны России.

Как заявила политик, Литва "хочет помочь Украине гарантировать, что у нее есть потенциал обновить свои вооруженные силы". Именно поэтому Вильнюс будет отказывать украинским уклонистам в виде на жительство, однако намеренно разыскивать и выдавать их Украине не намерен.

В общем, похоже что либо литовский премьер-министр полезла впереди старших "товарищей" по альянсу со своей инициативой, либо её заявление следует воспринимать как своеобразный "пробный шар", чтобы посмотреть на реакцию партнёров по НАТО, а также России. Скорее, второе, поскольку Литва давно практически потеряла субъектность и полностью зависит от Запада. В первую очередь от Германии и США.

Интересно, а какой будет численность контингента, который Вильнюс намеревается отправить на Украину с учебными целями? Два человека, десять или сто? Это к тому, что литовский президент Науседа недавно просил канцлера Германии Шольца ускорить развёртывание на территории Литвы бригады бундесвера из-за ситуации с "безопасностью".