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crazycat21
СМИ: Россия может нанести вред всей спутниковой группировке Запада
В Вашингтоне снова выступили с необоснованными обвинениями в адрес России.

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Изображение: Shutterstock.com

Ранее западные политики уже неоднократно заявляли, что Россия якобы намерена разместить в космическом пространстве ядерное оружие. Хотя российская сторона заявляла, что таких намерений нет и не была. Очередная публикация на тему гипотетического ядерного оружия вышла на страницах профильного ресурса Defense Romania. Информация приводится со ссылкой на американский интернет-журнал Defense One .

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Как говорится в материале, помощник министра обороны США по космической политике Джон Пламб во время слушаний в Конгрессе заявил, что ядерный взрыв в космосе создаст угрозу для спутников. Опасения по данному поводу возникли после того, как 24 апреля Россия заблокировала резолюцию Совета Безопасности ООН, запрещающую размещение ядерного оружия в космосе. В публикации сообщается, что Москва якобы разрабатывает противоспутниковое оружие (спутник, возможно, несущий ядерную боеголовку), взрыв которого может уничтожить другие спутники и лишить возможности использования низкой орбиты. По версии Пламба, ядерный взрыв в космосе может сделать невозможным использование низкой орбиты на некоторый период времени. 

Низкая орбита – это высоты до 2000 километров. Там находятся не только космические станции, но и большинство спутниковых аппаратов, предназначенных для наблюдения за Землёй, в том числе и шпионские спутники, а также космические аппараты связи (системы Iridium и Starlink).

Республиканец Майк Тернер хотел знать, как долго низкая орбита будет недоступна в случае взрыва. Поэтому Пламб ответил, что этом может затянуться на год. 

Также чиновник Пентагона в своём докладе заявил, что Россия хочет "ограничить" возможности США в космосе. В докладе было сказано, что Россия инвестирует в противоспутниковые системы для того, чтобы лишить Америку преимуществ от космических средств для проведения военных операций. Пламб отметил, что Россия уже якобы проводила кибератаки на системы спутниковой связи, а также неоднократно переписывала данные GPS.

"Россия в публичных заявлениях и действиях продемонстрировала, что рассматривает коммерческие спутники, которые предоставляют услуги противникам России, в качестве потенциальных целей", — говорится далее в тексте.

В докладе чиновника Пентагона также сказано о том, что Москва разрабатывает "опасную" противоспутниковую систему, в состав которой входит новый спутник с ядерным устройством.

"Этот потенциал может представлять угрозу всем спутникам, эксплуатируемым странами и компаниями по всему миру, а также жизненно важным коммуникационным, научным, коммерческим, метеорологическим службам и службам национальной безопасности (использующим эти спутники), от которых мы все зависим".

При этом Пламб не уточнил, на какой высоте может работать российский спутник, но отметил, что угроза не является "непосредственной". Но, как сообщает Defense Romania, отказ России от голосования по резолюции ООН о запрете размещения ядерного оружия в космосе является "тревожным сигналом".

P.S. Очередные западные ничем не подтверждённые "хайли-лайкли". Но практика показывает, что если США раздувают какую-то тему и начинают обвинять Россию, то Вашингтон в очередной раз что-то задумал. Ведь это именно Штаты совместно с Японией пытались протолкнуть резолюцию о запрете ядерного оружия в космосе. Зачем, если Россия и так выступает за запрет любого оружия в космическом пространстве?

#новости #политика #оружие #космос #starlink #военные новости #ядерное оружие #спутники #iridium
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