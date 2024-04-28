Новая динамическая защита уверено держит кумулятивную противотанковую гранату

БМП-3 с комплектом динамической защиты 2С24

Ещё одно доказательство того, что русское оружие лучшее в мире. Для справки, именно советские конструкторы и инженеры разработали первую в мире специализированную боевую машину пехоты – БМП-1, которая могла огнём и манёвром поддержать стрелковые подразделения. За ней последовала БМП-2, оснащённая 30-мм автоматической пушкой, а логическим продолжением концепции манёвренных бронированных машин пехотных подразделений стала БМП-3, в комплект вооружения которой входят 100-мм нарезная полуавтоматическая пушка 2А70 и 30-мм автоматическое орудие 2A72. В силу своей огневой мощи и неплохого бронирования (в своей нише) отечественная "тройка" по праву считается лучшей боевой машиной пехоты в мире.

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Тем не менее, несмотря на превосходные огневые характеристики и высокую манёвренность,

все отечественные БМП имеют один недостаток, а именно относительно слабое бронирование. Развитие противотанковых средств не стоит на месте. Но и этот недостаток в скором времени будет устранён. Концерн "Калашников" опубликовал кадры испытаний динамической защиты 2C24 для боевых машин пехоты. Комплект защиты разработан в НИИ Стали.

Опубликованные кадры сопровождаются текстовым сопровождением. Как становится понятно по видео, испытания блоков динамической защиты проводились на подмосковном полигоне Алабино. Как говорится в видеоматериале, комплект динамической защиты 2С24 предназначен для защиты бортовых проекций БМП, БТР и танков в круговую во всех диапазонах углов обстрела.

Скриншот видео концерна "Калашников"

Обстрел блока динамической защиты проводился из гранатомёта РПГ-7. Для испытаний был использован кумулятивный гранатомётный выстрел ПГ-7ВС с уровнем пробития не менее 400 мм броневой стали. Обстрел производился с дистанции 30 метров. Контейнер ДЗ был установлен с воздушным зазором относительно макета борта танка.

В ходе испытаний было установлено срабатывание блока динамической защиты. Также было установлено, что обеспечено полное разрушение кумулятивной струи боевой части противотанковой гранаты ПГ-7ВС. После обстрела на макете борта танка были зафиксированы несколько кратеров глубиной от 2 до 5 мм.

Скриншот видео концерна "Калашников"

Как говорится в видеоматериале концерна "Калашников", в результате испытаний был подтверждён уровень защиты контейнера ДЗ 2С24 при обстреле противотанковой гранатой в нормаль к макету борта танка, что составило не менее 500 мм.

Отличная новость для армии России! Контейнеры ДЗ 2С24 работают. Если они пойдут в серию, то та же "двойка" (БМП-2), оснащённая боевым модулем "Бережок", в состав которого помимо 30-мм автоматической пушки входят 30-мм автоматический гранатомёт и четыре противотанковых управляемых ракеты комплекса "Корнет", просто не оставит шансов пехоте противника. А это не говоря о БМП-3.

Кроме того, российские боевые машины пехоты, оснащённые защитой 2С24 и дополнительными противодроновыми козырьками, станут практические неуязвимыми для FPV-дронов. Ведь основным боеприпасом, которым противник снаряжает свои беспилотники как раз является кумулятивная противотанковая граната.

Ранее появлялись свидетельства того, что в зоне проведения специальной военной операции уже замечена БМП-3, оснащённая новой динамической защитой 2С24.