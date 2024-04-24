Сформировать танковый батальон не проблема. Только одна беда – где взять танки и деньги на них?

Основной боевой танк Leopard 2. Фото: SCANPIX / REUTERS

В настоящий момент самым крупным формированием армии Литвы является бригада. Всего в литовской армии три мотопехотных бригады. Все без танков. Военно-политическое руководство этой маленькой прибалтийской республики как-то вздумало "слепить" из этих трёх бригад и прочих отдельных подразделений полноценную дивизию. Зачем? Для облегчения управления логистики, а также для соответствия стандартам НАТО. Только какая же это дивизия, если у неё нет танков? Должен быть хотя бы один танковый батальон.

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О намерении литовских политиков и военных сформировать в составе вооружённых сил республики танковый батальон известно уже давно, с весны 2023 года. Возможно, даже раньше. Чтобы не раздувать штат, было предложено переформировать один из имеющихся мотопехотных батальонов в танковый. Переформировать то не проблема. Только одна беда – где взять танки и деньги на них?

Стало известно, что Литва сможет сформировать свой собственный танковый батальон только к 2035 году. Об этом сообщило агентство ТАСС.

Как говорится в сообщении, соответствующее заявление сделал министр обороны прибалтийской республики Лауринас Касчюнас после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой.

"Оптимальным вариантом является приобретение танков повзводно, чтобы параллельно можно было осуществлять крайне важные закупки систем противовоздушной обороны. При этом к 2035 году мы сможем полностью развернуть танковый батальон", – сказал он.

А теперь самое интересное. Стандарты НАТО?

По штату в танковом батальоне того же бундесвера, на который так старательно равняются литовцы, обычно насчитывается 44 танка [в батальоне армии США танков больше, прим.]. Это три роты по 14 танков, плюс 2 боевых машины в управлении батальона. Таким образом, в танковой роте есть три взвода по 4 танка, ещё 2 боевых машины в управлении роты.

Если Литва намерена приобретать танки повзводно, то придётся покупать сразу по четыре машины. Бюджет маленькой страны потянет. Но есть нюанс...

Закупленные первые танки ведь тоже не будут стоять без дела. Необходимо обучать личный состав, проводить какие-то полевые учения. А это расход моторесурса танков, который совсем не безграничный. Соответственно, когда Литва всё же сформирует свой танковый батальон [что очень сомнительно, прим.], танки из первых поставок уже выработают всё, что можно. Придётся ремонтировать, а это снова затраты.

P.S. Кстати, Литва остановила свой выбор на немецких танках Leopard 2, только неизвестно в какой версии.