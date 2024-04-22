Глава шведского внешнеполитического ведомства предлагает ЕС побороться с теневым танкерным флотом и совсем отказаться от российского СПГ

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Коллективный Запад всё никак не может успокоиться, там постоянно придумывают новые санкции, чтобы максимально ослабить Россию. И ничего не получается. В мире нет больше ни одного государства, в отношении которого вводилось бы столько ограничений. При этом российская экономика идёт в рост, чего не скажешь об экономике того же Европейского союза. А ведь Россия неоднократно предупреждала, что санкции – оружие обоюдоострое. Не услышали...

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Даже падение национальных экономик не останавливает европейских политиков. Они задумали ввести в отношении России очередной, уже 14-й по счёту, санкционный пакет.

Как сообщило агентство Reuters, в преддверии очередной встречи министров иностранных дел ЕС в Люксембурге глава МИД Швеции сделал очередное заявление, касающееся рестрикций против России. Тобиас Бильстрём заявил о том, что следующий пакет санкций Евросоюза должен включать шаги против "теневого" флота танкеров, перевозящих российскую нефть в обход санкций. Кроме того, глава шведского внешнеполитического ведомства отметил, что необходимо позаботится о том, чтобы включить в запрет и импорт сжиженного газа.

Как отмечает информационное агентство, обсуждение очередного пакета санкций против России находится на раннем этапе. Поэтому этот пакет не будет принят в ходе встречи министров в Люксембурге.

В общем ничего, всё думают, какую пакость придумать России. При этом в очередной раз сделают хуже только себе. Ведь даже в случае принятия санкций в отношении якобы "теневого" флота Европа всё равно будет покупать российскую нефть. Так же как и сейчас, через посредников, но только с ещё большей промежуточной наценкой. А без российского сжиженного газа Евросоюзу вообще никуда. Одна Норвегия не перекроет потребности европейских стран. Конечно, можно купить у американцев, но по "космической" цене.

Кстати, по итогам 2023 года крупнейшими европейскими импортёрами российского СПГ стали Испания и Бельгия. Эти две страны скупили 75% всего газа, поставленного в Европу. Интересно, понравится ли им предложение шведского министра?