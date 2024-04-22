От американских "наблюдателей" не укрылся факт возобновления производства двигателей ГТД-1250

Фото: Минобороны РФ

Иностранные эксперты и аналитики продолжают пристально следить за успехами российского военно-промышленного комплекса. Американское профильное издание Military Watch отметило, что Россия возобновила производство газотурбинных двигателей для танков Т-80БВМ.

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Как говорится в материале зарубежных экспертов, ссылающихся на сообщения отечественных СМИ, производство газотурбинных двигателей возобновлено на Калужском моторостроительном заводе. Уже подтверждено, что многотопливный газотурбинный двигатель ГТД-1250 находится в серийном производстве. Причем, как справедливо отмечают аналитики Military Watch, это самый совершенный двигатель из семейства ГТД-1000 и предназначен он для установки на новейший вариант танка "восьмидесятки"– Т-80БВМ. Двигатель может работать на различных видах топлива: дизельном топливе, керосине, бензине и различных топливных смесях. И это очень важное преимущество данной силовой установке в случае, если поставки одного или нескольких видов топлива будут недоступны в условиях боевых действий.

Как сообщают американские аналитики, "открытие" о возобновлении производства ГТД-1250 совпало с посещением министром обороны России Сергеем Шойгу завода "Омсктрансмаш". Именно это предприятие до середины 1990-х годов выпускало танки Т-80, а в настоящее время занимается их ремонтом и модернизацией.

Military Watch отмечает, что из-за высокой стоимости газотурбинных двигателей они используются только на танках Т-80 и M1 Abrams. На других типах танков, таких как Т-72 и Т-90 устанавливаются дизельные двигатели, которые дешевле по стоимости и более экономичные. Но опыт эксплуатации Т-80 в ходе боевых действий заставил Министерство обороны России свою предыдущую оценку экономической эффективности танков данного типа. От зарубежных наблюдателей не укрылось, что российские государственные СМИ ещё в середине 2023 года сообщили о возобновлении производства Т-80 на заводе "Омсктрансмаш". И это спустя три десятилетия после прекращения производства.

Российская армия продолжает получать новые танки Т-80БВМ. И это является свидетельством высоких характеристик боевой машины на фронте. Т-80БВМ с газотурбинным двигателем не боится ни грязи, ни слякоти, буквально летает по всем выбоинам. Это главное отличие, которое позволяет танку действовать при любых погодных условиях, поддерживать пехоту и преодолевать траншеи противника не снижая скорости. Ещё одной ценной характеристикой танка Т-80БВМ с газотурбинным двигателем считается его способность быстро запускаться в сильные морозы.

P.S. Ещё одно доказательство того, что российское оружие является лучшим в мире. А отечественная школа танкостроения вообще не имеет равных. Танк Т-80 был принят на вооружение в далёком 1976 году и до сих пор в строю! По ряду характеристик он до сих пор не имеет себе равных.