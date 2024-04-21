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crazycat21
Politico: Блинкен летит в Пекин, чтобы заставить Китай отказаться "от помощи" России
Вашингтону и западным столицам сильно не нравится, что Китай поставляет в Россию продукцию двойного назначения

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Фото: © Craig Ruttle/Pool via Reuters

Похоже, что за океаном до сих пор ещё верят в свою "исключительность". Довольно любопытный материал выпустило издание Politico. Его подзаголовок гласит, что Вашингтон обвиняет Пекин в отправке Москве всего – от компонентов ракет и дронов до станков. 

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Politico сообщает, что трёхдневный визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай состоится на следующей неделе, в среду. И состоится он после того, как Палата представителей США одобрит выделение Украине пакета помощи на сумму $61 млрд. Визит будет проходить на фоне обеспокоенности западных лидеров тем, что китайская помощь России "в производстве военной техники увеличивается".

"Мы готовы предпринять шаги, когда считаем необходимыми, против фирм, которые... серьезно подрывают безопасность как в Украине, так и в Европе", – заявил журналистам представитель Госдепартамента перед поездкой Блинкена. "Мы продемонстрировали нашу готовность сделать это в отношении фирм из ряда стран, а не только из Китая".

Как пишет издание, уже давно циркулируют слухи о том, что Китай поставляет России всё: от бронежилетов до транспортных средств. То есть продукцию двойного назначения. По заверениям чиновника, поддержка со стороны Китая стала причиной того, что Москва в значительной степени восстановила свою военно-промышленную базу, которая оказывает не только значительное влияние на происходящее на поле боя, но и представляет "большую опасность для европейской безопасности".

Politico ссылается на американских чиновников, которые заявили о том, что Китай поставляет детали и микрочипы, используемые для производства дронов, крылатых ракет и бронетехники.

Выступая после недавней встречи G7, Блинкен заявил, что Китай является "основным донором" России. 

"Мы видим, как Китай делится станками, полупроводниками и другими предметами двойного назначения, которые помогли России восстановить оборонно-промышленную базу", – сказал Блинкен.

Интересно, на что надеется Блинкен, после того как Палата представителей США принял законопроект о блокировке "Тик-тока" на территории страны в том случае, если у него не сменится владелец? В данном случае решающее слово за Сенатом. Хотя нельзя исключать того, что этот законопроект является своеобразным инструментом шантажа для Пекина, чтобы он стал более сговорчивым. 

Получится ли у Блинкена? Сомнительно. Вряд ли Китай захочет терять такого ценного торгового партнёра, как Россия. То что в Вашингтоне упорно пытаются представить как "помощь" России, таковой не является. Есть свободный рынок на взаимовыгодных коммерческих условиях. А с социальной сетью в Пекине что-нибудь придумают.

Кроме того, в Вашингтоне показали своё истинное лицо, когда приняли законопроект о конфискации замороженных активов России и передаче их Украине. А ещё США выделили Тайваню пакет военной помощи. Пекину есть над чем задуматься.

#новости #россия #сша #политика #китай #экономика #геополитика #торговля
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