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crazycat21
Defense Post: Австралия представила прототип сверхбольшой беспилотной субмарины Ghost Shark
В Австралии тоже активно работают над крупными морскими дронами, способными действовать на больших дистанциях.

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Ghost Shark. Фото: Anduril Industries

Тема всевозможных роботизированных платформ, в том числе и достаточно крупных подводных морских беспилотников, актуальна как никогда. Похоже, что решили не отставать в данном вопросе и в Австралии. 

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Как сообщил профильный ресурс Defense Post, там представили прототип беспилотной субмарины Ghost Shark ("Призрачная акула"). Разработчиком морского беспилотника является компания Anduril Industries. Представленный образец – первый из трёх сверхбольших подводных автономных аппаратов.

В материале издания говорится о том, что торжественная презентация Ghost Shark сопровождалась заявлением о том, что проект стоимостью 140 миллионов австралийских долларов (100 миллионов долларов) идёт с опережением графика. Кроме того, было заявлено, что удалось сэкономить бюджетные средства.

Anduril сотрудничает с Министерством обороны Австралии в проектировании, разработке и строительстве подводных лодок для Королевского военно-морского флота Австралии (RAN), поставка которых запланирована на 2025 год.

По данным Defense Post, подлодка Ghost Shark имеет модульную конструкцию. Она обладает малозаметностью и предназначена для ведения разведки, постоянного наблюдения и ударных задач на большом удалении. Ранний прототип Ghost Shark, представленный в декабре 2022 года , был способен работать на глубине около 19 685 футов (6000 метров) и оставаться под водой в течение 10 суток.  Указано, что Ghost Shark может действовать по всему Индо-Тихоокеанскому региону.

В проекте помимо самой фирмы Anduril участвуют ещё 42 компании, задействованных в цепочке поставок. Инженерная команда состоит из 121 специалиста.

#новости #оружие #беспилотники #военные новости #подводные лодки #подводные дроны #ghost shark
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