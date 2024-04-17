БМП-1. Источник фото: commons.wikimedia.org

Боевые машины пехоты... За те десятилетия, которые они стоят на вооружении советской, а затем и российской армии, про них было сказано очень много.

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БМП-1 производилась с 1966 по 1983 годы. За это время было выпущено около 20 тысяч таких боевых машин в различных модификациях. БМП-1 и в настоящее время стоит на вооружении армии России. А это говорит о том, что данная боевая машина не потеряла своей актуальности и в настоящее время. В любом случае она пригодна для решения некоторых задач.

БМП-1. Фото из открытых источников

На момент своего появления и принятия на вооружение БМП-1 полностью соответствовала представленным к ней требованиям. Более того, БМП-1 – это фактически "боевая колесница" ядерной войны.

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После окончания Великой Отечественной военному руководству страны стало понятно, что без амфибийных бронированных средств доставки пехоты к полю боя, способных поддержать стрелковые подразделения огнём, никак не обойтись. В годы ВОВ приходилось неоднократно форсировать водные объекты на территории Европы.

И вот очередной виток противостояния с Западом. И снова театром возможных военных действий виделась территория Европы. Снова водные объекты. Армии срочна нужна была плавающая боевая машина. Армия её получила. БМП-1 стала первой в мире серийной боевой машиной пехоты, способной перевозить десант и преодолевать водные преграды.

Слабое бронирование? Ничего страшного. Вся боевая техника в СССР производилась под достаточно конкретные требования военных. Надо понимать, что недалёких людей в руководстве Советской армии на тот момент не было. Весь высший командный состав Вооруженных сил на тот момент имел достаточный фронтовой опыт и закалку в боях. Генералы знали, что требовали от промышленности.

Предстоящий конфликт с Западом виделся с применением ядерного оружия. Удар по позициям противника тактическим ядерным боезарядом. И после того когда на позициях врага все было бы переплавлено и выжжено, в бой должны были идти механизированные подразделения. Сначала танки, потом на некотором удалении БМП-1 с десантом, которые должны были развить успех в оперативном тылу противника.

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Поэтому броня не играла особой роли. Экипажи БМП-1 не должны были опасаться серьезного противника в виде гранатомётчиков или расчётов противотанковых пушек. Перед мотострелками на тот момент стояла задача "зачищать" всё то что не было уничтожено ядерным взрывом и не было достреляно танками.

Кстати, именно для этих целей БМП-1 оборудовали 73-мм пушкой, являющейся по своей сути противотанковой безоткатной пушкой. Гладкоствольное орудие прекрасно справлялось с броней американских и немецких бронетранспортёров того времени. В то же время лобовое бронирование советской бронемашины спокойно держало снаряды пушек импортных бронетранспортёров. А для противника посерьезней (танков), если бы такой бы появился на горизонте, БМП-1 оснащали противотанковыми управляемыми ракетами "Малютка".

А ещё БМП-1 стала первой боевой машиной пехоты оснащённой противоатомной защитой, противорадиационным подбоем, автоматической герметизацией корпуса. Именно противоатомная защита обеспечивала защиту экипажа и десанта. Боевая машина могла находиться в километре от эпицентра взрыва тактического ядерного боеприпаса мощностью до 30 килотонн. Безусловно, при взрыве техника могла получить некоторые повреждения, зато экипаж и десант не теряли боеспособности. Радиоактивная пыль? Так предполагалось смывать её после окончания "горячей" фазы боевых действий.

Занятия по дегазации БМП-1. Источник фото: war-book.ru

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Тесное, низкое десантное отделение? Достаточно вспомнить снаряжение солдат мотострелковых войск 60-70х годов прошлого столетия. Ни о каких бронежилетах, разгрузниках и прочих военных "девайсах" речь тогда и не шла. Стандартное обмундирование, каска, малая пехотная лопатка, противогаз, оружие с боекомплектом... Отделение солдат в такой экипировке превосходно размещалось в десантном отсеке боевой машины. Как говорится, в тесноте, да не в обиде. Конечно, не особо комфортно, но отечественная бронетехника никогда особым комфортом и не отличалась. Достаточно вспомнить легендарный танк Т-34 и его отличие от тех же американских "Шерманов". Да и теснота БМП-1 связана прежде всего с практическими соображениями ­– чем ниже цель, тем тяжелее в неё попасть. Любая складка местности или лесочек служили для отечественной бронемашины с её низким профилем естественным укрытием.

Выходит, что БМП-1 – не такая уж и плохая бронемашина? Получается так. Она полностью соответствовала духу времени, поскольку была спроектирована для ядерной войны. Сейчас все достоинства БМП-1, этой боевой "колесницы" ядерной войны, сошли на нет, поскольку ядерная война не состоялась. И хорошо что это так.

P.S. "Копейка", как прозвали в войсках БМП-1 [ по аналогии с легендарной машиной из города Тольятти, прим.] по прежнему остаётся в строю ВС Российской Федерации. Машина оборудована боевым модулем "Басурманин" 30-мм автоматической пушкой, пулемётом калибра 7,62 мм и направляющими под противотанковые ракеты.